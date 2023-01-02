Аль-Наср сообщил дату презентации Роналду

Новый клуб Криштиану Роналду, «Аль-Наср», анонсировал официальную презентацию 37-летнего португальца.

Она состоится завтра, 3 января в Эр-Рияде. Начало – в 18:00 по Киеву. Презентация состоится на домашнем стадионе «Аль-Насра», «Мрсул Парк».

«Все внимание на Эр-Рияд, где величайший Криштиану Роналду впервые появится в цветах «Аль-Насра», – сказано в заявлении клуба.

По информации СМИ, Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.