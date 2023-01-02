Другие новости02 января 2023, 18:18 |
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Аль-Наср сообщил дату презентации Роналду
Церемония состоится 3 января
02 января 2023, 18:18 |
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Новый клуб Криштиану Роналду, «Аль-Наср», анонсировал официальную презентацию 37-летнего португальца.
Она состоится завтра, 3 января в Эр-Рияде. Начало – в 18:00 по Киеву. Презентация состоится на домашнем стадионе «Аль-Насра», «Мрсул Парк».
«Все внимание на Эр-Рияд, где величайший Криштиану Роналду впервые появится в цветах «Аль-Насра», – сказано в заявлении клуба.
По информации СМИ, Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.
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