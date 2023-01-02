Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср сообщил дату презентации Роналду
Другие новости
02 января 2023, 18:18 |
712
0

Аль-Наср сообщил дату презентации Роналду

Церемония состоится 3 января

02 января 2023, 18:18 |
712
0
Аль-Наср сообщил дату презентации Роналду
Instagram

Новый клуб Криштиану Роналду, «Аль-Наср», анонсировал официальную презентацию 37-летнего португальца.

Она состоится завтра, 3 января в Эр-Рияде. Начало – в 18:00 по Киеву. Презентация состоится на домашнем стадионе «Аль-Насра», «Мрсул Парк».

«Все внимание на Эр-Рияд, где величайший Криштиану Роналду впервые появится в цветах «Аль-Насра», – сказано в заявлении клуба.

По информации СМИ, Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.

По теме:
Окружение Роналду: Криштиану жалел об уходе из Реала в Ювентус
Тренер Аль-Насра: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»
Вне конкуренции по вне игры. Мбаппе выиграл интересную номинацию в 2022-м
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы
Теннис | 02 января 2023, 10:41 8
Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы
Аделаида. Костюк одержала победу в первом круге основы

Марта в трех сетах оказалась сильнее Джейми Форлис из Австралии

ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
Футбол | 02 января 2023, 14:27 0
ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Война | 01.01.2023, 19:45
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
Война | 01.01.2023, 23:01
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Война | 01.01.2023, 19:29
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
01.01.2023, 23:44 3
Футбол
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
31.12.2022, 21:25 70
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
01.01.2023, 04:10 1
Хоккей
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
01.01.2023, 09:12 23
Теннис
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
01.01.2023, 16:52 30
Футбол
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
01.01.2023, 22:40 6
Футбол
Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
01.01.2023, 18:40
Футбол
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
02.01.2023, 06:30 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности