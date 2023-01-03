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03 января 2023, 19:45 | Обновлено 03 января 2023, 19:54
332
0

РОНАЛДУ: «Саудовская Аравия обыграла чемпионов на ЧМ. Тут высокий уровень»

Португальский форвард – про уровень футбола в Саудовской Аравии

03 января 2023, 19:45 | Обновлено 03 января 2023, 19:54
332
0
РОНАЛДУ: «Саудовская Аравия обыграла чемпионов на ЧМ. Тут высокий уровень»
Twitter. Криштиану Роналду

Звездный 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду высказался про уровень футбола в Саудовской Аравии:

«Футбол в последние 10-15 лет изменился. Все команды лучше подготовлены, все команды готовы бороться. Если говорить о ЧМ-2022, то единственная команда, которая смогла победила чемпиона – это Саудовская Аравия. Не стоит забывать об этом. В Саудовской Аравии достаточно высокий уровень футбола».

Отметим, что в первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину со счетом. По итогам турнира аргентинцы стали чемпионами, а саудовцы вылетели из группы, набрав 3 очка, но стали единственными, кто обыграл Аргентину на этом Мундиале.

Ранее Роналду прокомментировал свой переход в «Аль-Наср».

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Источник YouTube
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