РОНАЛДУ: «Саудовская Аравия обыграла чемпионов на ЧМ. Тут высокий уровень»
Португальский форвард – про уровень футбола в Саудовской Аравии
Звездный 37-летний португальский форвард Криштиану Роналду высказался про уровень футбола в Саудовской Аравии:
«Футбол в последние 10-15 лет изменился. Все команды лучше подготовлены, все команды готовы бороться. Если говорить о ЧМ-2022, то единственная команда, которая смогла победила чемпиона – это Саудовская Аравия. Не стоит забывать об этом. В Саудовской Аравии достаточно высокий уровень футбола».
Отметим, что в первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину со счетом. По итогам турнира аргентинцы стали чемпионами, а саудовцы вылетели из группы, набрав 3 очка, но стали единственными, кто обыграл Аргентину на этом Мундиале.
Ранее Роналду прокомментировал свой переход в «Аль-Наср».
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