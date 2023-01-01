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  4. ВИДЕО. В шоке даже Федерер. Фантастический обводящий сетку удар от Свентек
WTA
01 января 2023, 22:04 |
1067
3

ВИДЕО. В шоке даже Федерер. Фантастический обводящий сетку удар от Свентек

Первая ракетка мира феерит на United Cup

01 января 2023, 22:04 |
1067
3
ВИДЕО. В шоке даже Федерер. Фантастический обводящий сетку удар от Свентек
Twitter. Ига Свентек и Хуберт Хуркач

В воскресенье, 1 января, первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свентек сыграла в смешанном парном матче на United Cup вместе с Хубертом Хуркачем за сборную Польши против представителей Казахстана Жибек Куламбаевой и Григория Ломакина.

В шестом гейме первого сета Свентек выполнила невероятный удар, который обвел сетку, и выиграла поинт.

Этот момент был опубликован в Twitter теннисного паблика Tennis TV. После поединка Ига отметила Роджера Федерера под постом и спросила:

«Одобряешь?».

Под конец дня Федерер все-так ответил Свентек:

«Это было безумно».

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Источник Sport.ua
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Arctic
Респект Іга!
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+2
Nick.Grabowski
Добра людина, інтелектуальна та працелюбна тенісистка, різноманітно розвинена особистість. Іга - топ та справжній приклад для молоді.
Дякую за підтримку України. 
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0
Michael Savchyn
виходить, що вона надовго буде лідирувати з таким підходом
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0
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