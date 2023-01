ВИДЕО. В шоке даже Федерер. Фантастический обводящий сетку удар от Свентек

В воскресенье, 1 января, первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свентек сыграла в смешанном парном матче на United Cup вместе с Хубертом Хуркачем за сборную Польши против представителей Казахстана Жибек Куламбаевой и Григория Ломакина.

В шестом гейме первого сета Свентек выполнила невероятный удар, который обвел сетку, и выиграла поинт.

Этот момент был опубликован в Twitter теннисного паблика Tennis TV. После поединка Ига отметила Роджера Федерера под постом и спросила:

«Одобряешь?».

Под конец дня Федерер все-так ответил Свентек:

«Это было безумно».

⚡Iga doing Iga things ⚡@iga_swiatek, around the net post! #UnitedCup pic.twitter.com/gMsqbKpbIR