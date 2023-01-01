ВИДЕО. В шоке даже Федерер. Фантастический обводящий сетку удар от Свентек
Первая ракетка мира феерит на United Cup
В воскресенье, 1 января, первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свентек сыграла в смешанном парном матче на United Cup вместе с Хубертом Хуркачем за сборную Польши против представителей Казахстана Жибек Куламбаевой и Григория Ломакина.
В шестом гейме первого сета Свентек выполнила невероятный удар, который обвел сетку, и выиграла поинт.
Этот момент был опубликован в Twitter теннисного паблика Tennis TV. После поединка Ига отметила Роджера Федерера под постом и спросила:
«Одобряешь?».
Под конец дня Федерер все-так ответил Свентек:
«Это было безумно».
⚡Iga doing Iga things ⚡@iga_swiatek, around the net post! #UnitedCup pic.twitter.com/gMsqbKpbIR— Tennis TV (@TennisTV) January 1, 2023
Do you approve @rogerfederer?🫣 https://t.co/VIgCx7gNn6— Iga Świątek (@iga_swiatek) January 1, 2023
That was crazy🤯🤯🤯🤯 https://t.co/MTlC16Q9Hp— Roger Federer (@rogerfederer) January 1, 2023
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