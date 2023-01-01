United Cup. Аргентине продолжают мстить, Испания Надаля проиграла британцам

На командном турнире United Cup завершились три матчевые встречи в группах B, D, F, по одной в каждой. Ранее стали известны результаты матчей в группах A, C, E.

United Cup. Групповой раунд

Испания – Великобритания – 1:4

Рафаэль Надаль – Кемерон Норри – 6:3, 3:6, 4:6

Нурия Парризас-Диас – Кети Суон – 6:3, 1:6, 2:6

Паула Бадоса – Хэрриет Дарт – 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:1

Альберт Рамос – Даниэль Эванс – 3:6, 6:1, 3:6

Джессика Манейро / Давид Вега-Эрнандес – Хэрриет Дарт / Джонни О'Мара – 6:3, 2:6, [5:10]

Польша – Казахстан – 4:1

Ига Свентек – Юлия Путинцева – 6:1, 6:3

Даниэль Михальски – Тимофей Скатов – 6:7 (7:9), 2:6

Хуберт Хуркач – Александр Бублик – 7:6 (10:8), 4:6, 6:3

Магда Линетт – Жибек Куламбаева – 6:2, 6:1

Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Жибек Куламбаева / Григорий Ломакин – 6:3, 6:4

Хорватия – Аргентина – 5:0