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  4. United Cup. Аргентине продолжают мстить, Испания Надаля проиграла британцам
ATP
01 января 2023, 18:10 |
204
0

United Cup. Аргентине продолжают мстить, Испания Надаля проиграла британцам

Польша вместе со Свентек обыграла сборную Казахстана

01 января 2023, 18:10 |
204
0
United Cup. Аргентине продолжают мстить, Испания Надаля проиграла британцам
Twitter. Рафаэль Надаль

На командном турнире United Cup завершились три матчевые встречи в группах B, D, F, по одной в каждой. Ранее стали известны результаты матчей в группах A, C, E.

United Cup. Групповой раунд

Испания – Великобритания – 1:4

  • Рафаэль Надаль – Кемерон Норри – 6:3, 3:6, 4:6
  • Нурия Парризас-Диас – Кети Суон – 6:3, 1:6, 2:6
  • Паула Бадоса – Хэрриет Дарт – 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:1
  • Альберт Рамос – Даниэль Эванс – 3:6, 6:1, 3:6
  • Джессика Манейро / Давид Вега-Эрнандес – Хэрриет Дарт / Джонни О'Мара – 6:3, 2:6, [5:10]

Польша – Казахстан – 4:1

  • Ига Свентек – Юлия Путинцева – 6:1, 6:3
  • Даниэль Михальски – Тимофей Скатов – 6:7 (7:9), 2:6
  • Хуберт Хуркач – Александр Бублик – 7:6 (10:8), 4:6, 6:3
  • Магда Линетт – Жибек Куламбаева – 6:2, 6:1
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Жибек Куламбаева / Григорий Ломакин – 6:3, 6:4

Хорватия – Аргентина – 5:0

  • Донна Векич – Мария Лурдес Карле – 6:0, 6:4
  • Борна Чорич – Франциско Черундоло – 7:5, 6:4
  • Петра Мартич – Надя Подороска – 6:2, 4:6, 6:1
  • Борна Гойо – Федерико Кориа – 7:6 (7:5), 6:4
  • Тара Вюрт / Борна Чорич – Надя Подороска / Томас Этчеверри – 1:6, 6:4, [10:4]

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Источник Sport.ua
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