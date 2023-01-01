ATP01 января 2023, 18:10 |
204
0
United Cup. Аргентине продолжают мстить, Испания Надаля проиграла британцам
Польша вместе со Свентек обыграла сборную Казахстана
01 января 2023, 18:10 |
204
0
На командном турнире United Cup завершились три матчевые встречи в группах B, D, F, по одной в каждой. Ранее стали известны результаты матчей в группах A, C, E.
United Cup. Групповой раунд
Испания – Великобритания – 1:4
- Рафаэль Надаль – Кемерон Норри – 6:3, 3:6, 4:6
- Нурия Парризас-Диас – Кети Суон – 6:3, 1:6, 2:6
- Паула Бадоса – Хэрриет Дарт – 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:1
- Альберт Рамос – Даниэль Эванс – 3:6, 6:1, 3:6
- Джессика Манейро / Давид Вега-Эрнандес – Хэрриет Дарт / Джонни О'Мара – 6:3, 2:6, [5:10]
Польша – Казахстан – 4:1
- Ига Свентек – Юлия Путинцева – 6:1, 6:3
- Даниэль Михальски – Тимофей Скатов – 6:7 (7:9), 2:6
- Хуберт Хуркач – Александр Бублик – 7:6 (10:8), 4:6, 6:3
- Магда Линетт – Жибек Куламбаева – 6:2, 6:1
- Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Жибек Куламбаева / Григорий Ломакин – 6:3, 6:4
Хорватия – Аргентина – 5:0
- Донна Векич – Мария Лурдес Карле – 6:0, 6:4
- Борна Чорич – Франциско Черундоло – 7:5, 6:4
- Петра Мартич – Надя Подороска – 6:2, 4:6, 6:1
- Борна Гойо – Федерико Кориа – 7:6 (7:5), 6:4
- Тара Вюрт / Борна Чорич – Надя Подороска / Томас Этчеверри – 1:6, 6:4, [10:4]
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 января 2023, 09:12 16
Сергей Стаховский шокирован очередной выходкой скандального боксера
Футбол | 01 января 2023, 12:17 6
Евгений Бохашвили получил статус свободного агента
Футбол | 31.12.2022, 18:05
Теннис | 01.01.2023, 08:16
Теннис | 01.01.2023, 12:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.12.2022, 20:45 1
31.12.2022, 16:53 2
01.01.2023, 14:45
31.12.2022, 12:15 9
31.12.2022, 11:55
Футбол
31.12.2022, 11:23 12
01.01.2023, 11:35 10