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ATP
01 января 2023, 11:26 | Обновлено 01 января 2023, 12:20
108
0

United Cup. Германия проиграла Чехии, Бразилия одолела Норвегию

Болгария в матче микста добыла победу над Бельгией

01 января 2023, 11:26 | Обновлено 01 января 2023, 12:20
108
0
United Cup. Германия проиграла Чехии, Бразилия одолела Норвегию
United Cup. Лаура Пигосси

На командном турнире United Cup завершились три матчевые встречи второго тура в групповом раунде.

United Cup. Групповой раунд

Германия – Чехия – 2:3

Иржи Легечка (Чехия) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:2
Мария Бузкова (Чехия) – Юле Нимайер (Германия) – 6:2, 7:5
Петра Квитова (Чехия) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 6:2
Оскар Отте (Германия) – Далибор Сврчина (Чехия) – 7:6(1), 6:2
Лаура Зигемунд / Александр Зверев (Германия) – Мари Бузкова / Иржи Легечка (Чехия) – 6:4, 7:6(1)

Бразилия – Норвегия – 4:1

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Мален Хельго (Норвегия) – 6:4, 6:2
Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 6:3, 6:3
Каспер Рууд (Норвегия) – Тиаго Монтейро (Бразилия) – 6:3, 6:2
Лаура Пигосси (Бразилия) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) – 6:3, 6:4
Луиза Стефани / Рафаэль Матос (Бразилия) – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович (Норвегия) – 6:4, 7:5

Бельгия – Болгария – 2:3

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Изабелла Шиникова (Болгария) – 6:1, 3:6, 6:3
Григор Димитров (Болгария) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 7:5
Элизе Мертенс (Бельгия) – Виктория Томова (Болгария) – 6:4, 3:6, 6:0
Димитар Кузманов (Болгария) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:2, 6:0
Изабелла Шиникова / Александр Лазаров (Болгария) – Элизе Мертенс / Давид Гоффен (Бельгия) – 1:6, 7:6(5), 10-6

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Источник Sport.ua
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