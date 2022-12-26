Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику
«Шахтеру» предложения в 40+20 миллионов мало
«Арсенал» сделал официальное предложение «Шахтеру» по трансферу вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, речь идет о 40 миллионах евро плюс 20 миллионах возможных бонусов. Однако «Шахтер» требует значительно больше.
В ближайшее время состоятся переговоры с агентом Мудрика. По поводу условий личного контракта проблем у «Арсенала» не возникнет: украинский вингер хочет перейти именно в лондонский клуб.
Ранее сообщалось о том, что условия личного контракта Мудрика с «Арсеналом» уже согласованы.
Arsenal have now submitted a bid to sign Mykhaylo Mudryk. Understand it’s €40m plus €20m add-ons 🚨🇺🇦 #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2022
Shakhtar want ‘way more’ than this to sell Mudryk.
Talks will take place with player’s agent to discuss about the deal.
No issues on personal terms: Mudryk wants #AFC. pic.twitter.com/2NL6dap0By
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Щось подібне вже було. Маю на увазі, що Мудрик хотів перейти саме в Байер.
А продаст он его или нет, будет зависеть от многих факторов: понимания что будет дальше с войной (стоит ли мариновать Мудрика, если эскалация военных действий увеличится. Он то я уверен больше знает о дальнейшем ходе войны (или их вариантах), так же он знает РЕАЛЬНЫЙ спрос на Мудрика (может там только Арсенал предлагает хоть какие-то деньги, а остальные только запрашивали суммы и после этого на контакт не выходили), видит ли он реальный потанцевал в Мудрике или это просто разрекламированная обвертка, и т.д.
Вот что что, а торговаться и продавать для себя с выгодой Ринат умеет. Это Вам не тот человек, у которого 5 пятниц на неделю. Главное, чтобы не профукали игрока, а потом через год он никому и задаром был не нужен.
П. С. Лично мне бы хотелось, чтобы его продали, чтобы парень там набрался опыта. Потому что я пока ничего хорошего в будущем в плане футбола в нашей стране не вижу.
Больше Арсенал на много не даст. И конкуренцию может составить разве что Ньюкасл.
Так что играть Мише в УПЛ.
буде цікавіше дивитися їхні матчі!
менше ніж 80 лямів не віддавайте!