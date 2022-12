Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику

«Арсенал» сделал официальное предложение «Шахтеру» по трансферу вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, речь идет о 40 миллионах евро плюс 20 миллионах возможных бонусов. Однако «Шахтер» требует значительно больше.

В ближайшее время состоятся переговоры с агентом Мудрика. По поводу условий личного контракта проблем у «Арсенала» не возникнет: украинский вингер хочет перейти именно в лондонский клуб.

Ранее сообщалось о том, что условия личного контракта Мудрика с «Арсеналом» уже согласованы.

Arsenal have now submitted a bid to sign Mykhaylo Mudryk. Understand it’s €40m plus €20m add-ons 🚨🇺🇦 #AFC



Shakhtar want ‘way more’ than this to sell Mudryk.



Talks will take place with player’s agent to discuss about the deal.



No issues on personal terms: Mudryk wants #AFC. pic.twitter.com/2NL6dap0By