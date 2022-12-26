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Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 21:47 | Обновлено 26 декабря 2022, 23:19
6024
22

Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику

«Шахтеру» предложения в 40+20 миллионов мало

26 декабря 2022, 21:47 | Обновлено 26 декабря 2022, 23:19
6024
22
Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

«Арсенал» сделал официальное предложение «Шахтеру» по трансферу вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, речь идет о 40 миллионах евро плюс 20 миллионах возможных бонусов. Однако «Шахтер» требует значительно больше.

В ближайшее время состоятся переговоры с агентом Мудрика. По поводу условий личного контракта проблем у «Арсенала» не возникнет: украинский вингер хочет перейти именно в лондонский клуб.

Ранее сообщалось о том, что условия личного контракта Мудрика с «Арсеналом» уже согласованы.

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 22
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Aleks04
Власне, Шахтар сам закопує свої амбіції і претендувати за чемпіонство, і продати Мудрика до топ-клубу. Більше такого шансу не буде, ну не коштує він більше ніж 40 мільйонів, він гравець УПЛ. Юда з сирною зовсім обкур....ся, порівнюючи Мудрика з Грилішем. Крім того, Шахтар цим рішенням підставляє і український футбол. Просто якісь шкідники.
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+6
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GloryUkraine
Другий сезон популярного серіалу.
Щось подібне вже було. Маю на увазі, що Мудрик хотів перейти саме в Байер.
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+4
zzg77
Если не продадут зимой, то Мудрик перестанет бегать!
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+1
avk2307
Арсенал параллельно рассматривает аренду Феликса из Атлетико.9 млн тоже дорого, но возможно
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+1
maxxxx5577
рудий багато грошей втратив на бразилів які поуходили безкоштовно, тепер хоче відбити на Мудрику по максимуму. 40+20 норм ціна, потрібно продавати. Де він грав шоб на нього була ціна 100млн? Заграє в топ клубі ціна виросте не сумніваюсь.  
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0
Remark
Тут только Ахметов решит продавать или нет. Мудрик - это его товар. И Ринат сейчас как тот торговец на рынке ковров, торгуется. Пока все логично и нормально.
А продаст он его или нет, будет зависеть от многих факторов: понимания что будет дальше с войной (стоит ли мариновать Мудрика, если эскалация военных действий увеличится. Он то я уверен больше знает о дальнейшем ходе войны (или их вариантах), так же он знает РЕАЛЬНЫЙ спрос на Мудрика (может там только Арсенал предлагает хоть какие-то деньги, а остальные только запрашивали суммы и после этого на контакт не выходили), видит ли он реальный потанцевал в Мудрике или это просто разрекламированная обвертка, и т.д. 
Вот что что, а торговаться и продавать для себя с выгодой Ринат умеет. Это Вам не тот человек, у которого 5 пятниц на неделю. Главное, чтобы не профукали игрока, а потом через год он никому и задаром был не нужен.
П. С. Лично мне бы хотелось, чтобы его продали, чтобы парень там набрался опыта. Потому что я пока ничего хорошего в будущем в плане футбола в нашей стране не вижу. 
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-1
Gargantua
я приблизительно так и думал.
Больше Арсенал на много не даст. И конкуренцию может составить разве что Ньюкасл.
Так что играть Мише в УПЛ.
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-1
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Spectra
Ну и дураки! Надо соглашаться, дороже он не стоит. Доиграются он ещё бесплатно уйдёт.
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-1
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Dreifus
Не продадут. И правильно сделают.
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-4
BARA.bass
Не вижу смысла продавать за такие деньги, это лидер команды, который может сделать сам результат. Шахта в Евро кубках, где проход в следующий этап принисет немалую сумму млн, и Мудрик может на своём горбу поотащить их в следующий тур, и принести почки такие же деньги, но не уходя с команды, но это только всё мысли.
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-4
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Фанькин кот
Тоесть можно требовать 60 лямов чистыми. Вот это и есть настоящая рыночная цена трансфера Мудрика.
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-5
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Petro_ua
краще нехай грає в Шахтарі!
буде цікавіше дивитися їхні матчі!
менше ніж 80 лямів не віддавайте!
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-5
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