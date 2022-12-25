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Англия
25 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 26 декабря 2022, 00:15
539
4

Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира

25 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 26 декабря 2022, 00:15
539
4
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Twitter. Михаил Мудрик

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик достиг предварительных договоренностей с лондонским «Арсеналом». Об этом в своем Twitter сообщил Николо Скира:

«Ведутся переговоры по переходу Михаила в «Арсенал» из «Шахтера». Вингер уже достиг принципиального соглашения с «канонирами», что подталкивает его к подписанию контракта. «Ньюкасл также интересуется Мудриком».

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что Мудрик дал добро на переход в «Арсенал» и теперь ждет, чем завершатся переговоры клубов.

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Николо Скира Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
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Комментарии 4
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Kain_X_Rain
Все теперь можно спать спокойно,есть новость про Мудрика
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+2
Remark
А фото ж такое подобрали как будто Мудрик не с Арсеналом Лондон договорился, а с урюпенским Пыфтыжкаром)))
Завтра ждём новость, что Мудрик не все аспекты своего личного контракта с Арсеналом до конца ещё не обговорил, идут переговоры по скайпу)))
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+1
S K
Рінат про це знає?
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+1
dd22ff33
Ура!
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0
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