Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик достиг предварительных договоренностей с лондонским «Арсеналом». Об этом в своем Twitter сообщил Николо Скира:

«Ведутся переговоры по переходу Михаила в «Арсенал» из «Шахтера». Вингер уже достиг принципиального соглашения с «канонирами», что подталкивает его к подписанию контракта. «Ньюкасл также интересуется Мудриком».

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что Мудрик дал добро на переход в «Арсенал» и теперь ждет, чем завершатся переговоры клубов.

Talks in progress for Mykhaylo #Mudryk to #Arsenal from #Shakhtar. The winger has already reached an agreement in principle with #Gunners, which pushing to sign him. #Newcastle are also interested in him. #transfers #AFC https://t.co/nSqLHWMJIF