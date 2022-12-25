Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира
Украинский вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик достиг предварительных договоренностей с лондонским «Арсеналом». Об этом в своем Twitter сообщил Николо Скира:
«Ведутся переговоры по переходу Михаила в «Арсенал» из «Шахтера». Вингер уже достиг принципиального соглашения с «канонирами», что подталкивает его к подписанию контракта. «Ньюкасл также интересуется Мудриком».
Ранее Фабрицио Романо сообщал, что Мудрик дал добро на переход в «Арсенал» и теперь ждет, чем завершатся переговоры клубов.
Talks in progress for Mykhaylo #Mudryk to #Arsenal from #Shakhtar. The winger has already reached an agreement in principle with #Gunners, which pushing to sign him. #Newcastle are also interested in him. #transfers #AFC https://t.co/nSqLHWMJIF— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Естественно, место нашлось и обладателю ЗМ-2022 – Кариму Бензема
Состояние бразильца крайне тяжелое
Завтра ждём новость, что Мудрик не все аспекты своего личного контракта с Арсеналом до конца ещё не обговорил, идут переговоры по скайпу)))