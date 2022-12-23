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Англия
23 декабря 2022, 15:11 |
481
1

Источник: Мудрик хочет в Арсенал и АПЛ, ждет переговоры клубов

Уйдет ли игрок еще до конца января?

23 декабря 2022, 15:11 |
481
1
Источник: Мудрик хочет в Арсенал и АПЛ, ждет переговоры клубов
ФК Шахтер

По информации журналиста Фабрицио Романо, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик уже дал добро на переход в лондонский «Арсенал» и теперь ждет, чем завершатся переговоры клубов.

«Арсенал» получил зеленый свет со стороны игрока, потому что Мудрик хочет перейти в эту команду, хочет попробовать себя на уровне АПЛ».

«Все теперь зависит от клубов. Посмотрим, как пройдут переговоры», — сказал Романо.

Ранее руководство украинского клуба сообщалось, что хочет за своего лидера около 100 миллионов евро.

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Источник Give me Sport
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