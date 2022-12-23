Источник: Мудрик хочет в Арсенал и АПЛ, ждет переговоры клубов

По информации журналиста Фабрицио Романо, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик уже дал добро на переход в лондонский «Арсенал» и теперь ждет, чем завершатся переговоры клубов.

«Арсенал» получил зеленый свет со стороны игрока, потому что Мудрик хочет перейти в эту команду, хочет попробовать себя на уровне АПЛ».

«Все теперь зависит от клубов. Посмотрим, как пройдут переговоры», — сказал Романо.

Ранее руководство украинского клуба сообщалось, что хочет за своего лидера около 100 миллионов евро.