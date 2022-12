ВИДЕО. Фанаты спрыгнули с моста в автобус с игроками сборной Аргентины

Во вторник, 20 декабря, состоялся парад в Буэнос-Айресе в честь чемпионства национальной команды на Мундиале 2022 года.

Автобус с футболистами проделал большую часть запланированного пути, однако добраться до Площади Республики, как планировалось изначально, не получилось из-за большого скопления людей.



Одним из моментов, которые повлияли на решение служб безопасности пересадить футболистов в вертолет, стала дичайшая выходка болельщиков, которые попытались запрыгнуть в автобус с моста.



Два фаната решились на такой прыжок, когда автобус проезжал под ними. Один из болельщиков успешно оказался рядом с футболистами, второй – не рассчитал момент прыжка, поэтому вылетел за пределы автобуса и упал на дорогу.



Отметим, что после этого игроков эвакуировали вертолетами, а тысячи фанатов так и не увидели своих кумиров.

Argentina’s World Cup parade has been cut short after celebrations became chaotic and fans started jumping on the open-top bus from the overpass. The players instead flew over Buenos Aires in a helicopter following guidance from security forces.



