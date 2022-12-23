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  4. ВИДЕО. Фанаты спрыгнули с моста в автобус с игроками сборной Аргентины
Чемпионат мира
23 декабря 2022, 10:55 |
1277
0

ВИДЕО. Фанаты спрыгнули с моста в автобус с игроками сборной Аргентины

Один немного не рассчитал и упал на дорогу

23 декабря 2022, 10:55 |
1277
0
ВИДЕО. Фанаты спрыгнули с моста в автобус с игроками сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 20 декабря, состоялся парад в Буэнос-Айресе в честь чемпионства национальной команды на Мундиале 2022 года.

Автобус с футболистами проделал большую часть запланированного пути, однако добраться до Площади Республики, как планировалось изначально, не получилось из-за большого скопления людей.

Одним из моментов, которые повлияли на решение служб безопасности пересадить футболистов в вертолет, стала дичайшая выходка болельщиков, которые попытались запрыгнуть в автобус с моста.

Два фаната решились на такой прыжок, когда автобус проезжал под ними. Один из болельщиков успешно оказался рядом с футболистами, второй – не рассчитал момент прыжка, поэтому вылетел за пределы автобуса и упал на дорогу.

Отметим, что после этого игроков эвакуировали вертолетами, а тысячи фанатов так и не увидели своих кумиров.

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