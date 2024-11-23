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Лига наций
23 ноября 2024, 13:02 |
303
0

«Мы очень хорошо знаем друг друга». Дешам – про жребий Лиги наций

Дидье Дешам про жребий Лиги Наций, который свел французов с хорватами

23 ноября 2024, 13:02 |
303
0
«Мы очень хорошо знаем друг друга». Дешам – про жребий Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал жребий плей-офф Лиги наций, который свел французов с сборной Хорватии в 1/4 финала.

«Мы очень хорошо знаем друг друга. Мы встречались много раз. Хорватия - одна из лучших европейских наций, которая стабильно выступает на самом высоком уровне на крупных турнирах»

Победитель пары Хорватия – Франция сыграет с победителем пары Нидерланды – Испания в 1/2 финала.

Сборная Франции может получить нового капитана.

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Дидье Дешам Лига наций Хорватия - Франция Франция - Хорватия жеребьевка Лиги наций сборная Франции по футболу
Данііл Киріяка Источник: Nogomania
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