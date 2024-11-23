Лига наций23 ноября 2024, 13:02 |
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«Мы очень хорошо знаем друг друга». Дешам – про жребий Лиги наций
Дидье Дешам про жребий Лиги Наций, который свел французов с хорватами
23 ноября 2024, 13:02 |
303
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Тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал жребий плей-офф Лиги наций, который свел французов с сборной Хорватии в 1/4 финала.
«Мы очень хорошо знаем друг друга. Мы встречались много раз. Хорватия - одна из лучших европейских наций, которая стабильно выступает на самом высоком уровне на крупных турнирах»
Победитель пары Хорватия – Франция сыграет с победителем пары Нидерланды – Испания в 1/2 финала.
Сборная Франции может получить нового капитана.
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