«Мы очень хорошо знаем друг друга». Дешам – про жребий Лиги наций

Тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал жребий плей-офф Лиги наций, который свел французов с сборной Хорватии в 1/4 финала.

«Мы очень хорошо знаем друг друга. Мы встречались много раз. Хорватия - одна из лучших европейских наций, которая стабильно выступает на самом высоком уровне на крупных турнирах»

Победитель пары Хорватия – Франция сыграет с победителем пары Нидерланды – Испания в 1/2 финала.

Сборная Франции может получить нового капитана.