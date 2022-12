Возвращение Свентек и поражение Джоковича. Стартовал командный турнир в ОАЭ

С 19 по 24 декабря в Дубае проходит командный выставочный турнир под названием World Tennis League.

Теннисисты распределены на 4 команды:



Команда «Falcons» («Соколы»):

Паула Бадоса (Испания)

Григор Димитров (Болгария)

Новак Джокович (Сербия)

Арина Соболенко

Команда «Eagles» («Орлы»):

Ник Кирьос (Австралия)

Каролин Гарсия (Франция)

Андреас Сеппи (Италия)

Бьянка Андрееску (Канада)

Команда «Kites» («Коршуны»):

Ига Свентек (Польша)

Хольгер Руне (Дания)

Эжени Бушар (Канада)

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Команда «Hawks» («Ястребы»):

Александр Зверев (Германия)

Елена Рыбакина (Казахстан)

Доминик Тим (Австрия)

Анастасия Павлюченкова

Команды играют 3 тура – каждая команда встретится друг с другом. После трех туров будут определены два первых места, которые и сойдутся в финале за право выиграть трофей турнира.

21 декабря состоится второй тур.

Результаты первого тура:

«Kites» – «Eagles» – 35:27 (19 декабря)

Хольгер Руне / Эжени Бушар – Ник Кирьос / Бьянка Андрееску – 2:6, 3:6

– 2:6, 3:6 Ига Свентек – Каролин Гарсия – 6:3, 6:4

– Каролин Гарсия – 6:3, 6:4 Феликс Оже-Альяссим – Ник Кирьос – 7:5, 6:3

Очки считаются за количество выигранных геймов. Также +5 очков в этом противостоянии были добавлены в качестве бонуса победившей команде – «Kites».

«Falcons» – «Hawks» – 27:35 (20 декабря)

Григор Димитров / Паула Бадоса – Доминик Тим / Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:3, [10:4]

– Доминик Тим / Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:3, [10:4] Арина Соболенко – Елена Рыбакина – 6:0, 1:6, [6:10]

– 6:0, 1:6, [6:10] Новак Джокович – Александр Зверев – 3:6, 4:6

В это противостоянии победившей команде «Hawks» было добавлено 6 очков в качестве бонуса.

Второй тур:

«Falcons» – «Eagles»

«Hawks» – «Kites»

Турнирное положение команд после первого тура: