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Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:51
1766
1

Суркис рассказал о поведении Бражко и том, отпустит ли его в АПЛ

Президент Динамо похвалил хавбека за профессионализм

26 февраля 2025, 19:45 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:51
1766
1
Суркис рассказал о поведении Бражко и том, отпустит ли его в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

«Динамо» объявило о новом контракте полузащитника Владимира Бражко, который подписал с киевлянами договор до 2029 года.

Президент клуба Игорь Суркис рассказал о соглашении и ситуации с трансфером в команду АПЛ «Вулверхэмптон», куда «Динамо» не отпустило футболиста этой зимой.

– Прежде всего, хочу поблагодарить Владимира за профессионализм и понимание ситуации. Все знают, что мы вели переговоры по поводу его трансфера, но есть такое понятие, как «интересы клуба». Для нас они на первом месте, как мы видим сейчас, то для Бражко тоже. Очень важно, что игрок готов продолжать прогрессировать и приносить пользу команде.

– Были ли переговоры по поводу нового контракта тяжелыми?

– Нет, это был конструктивный и понятный обеим сторонам диалог. Владимир является воспитанником «Динамо», он прекрасно понимает, что может помочь команде добиться важных побед в УПЛ и еврокубках, прогрессировать, стать важным игроком национальной сборной. Для него созданы все условия для развития, он парень амбициозный и профессиональный, так что ждем, что он выйдет на более качественный индивидуальный уровень.

– Почувствовали ли вы, что Бражко остался недоволен развязкой январских переговоров с «Вулверхэмптоном»?

– Бражко не первый год в системе «Динамо», так что прекрасно знает, что мы никогда никого не держим насильно или уговорами. Если игрок действительно хочет сменить клуб и это отвечает интересам «Динамо», то мы всегда идем навстречу. Кроме того, это профессиональный футбол, где далеко не все переговоры заканчиваются подписанием соглашения.

Это нормальный процесс, главное, чтобы реакция на это была адекватная. Со стороны Бражка все было профессионально, мне даже кажется, что эта ситуация придаст ему мотивацию и желание играть еще лучше.

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Игорь Суркис Динамо Киев Владимир Бражко Украинская Премьер-лига Вулверхэмптон трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Artem_Ponomar
пограє ще мінімум пів сезону, а літом вже можуть повернутися до цього питання, може й більше клубів включаться у боротьбу за нього
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