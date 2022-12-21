Сергей РЕБРОВ: «Мы должны были забивать пять мячей»
Украинский тренер «Аль-Айна» прокомментировал ничью с клубом «Банияс»
Украинский наставник эмиратского клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал ничью в матче с клубом «Банияс» (2:2):
«Мы должны были забивать пять мячей. К предстоящим играм нам нужно усилить оборону команды».
«Аль-Айн» встречался с «Баниясом» в матче 11-го тура чемпионата ОАЭ по футболу. Украинец Андрей Ярмоленко забил на 28-й минуте, получив идеальную передачу от партнера по команде – Суфьяна Рахими из Марокко.
Хотя Ярмоленко забил свой 4-й гол за команду «Аль-Айн», которую возглавляет Сергей Ребров, однако игра завершилась вничью (2:2), и «Аль-Айн» занимает лишь 7-е место в турнире после 11 туров (18 очков).
We could have scored five goals.. Rebrov: We are required to strengthen the team's defensive for the upcoming games #alainclub @alainfcae pic.twitter.com/GgwiA2U2i7— Al Ain FC (@alainfcae_en) December 20, 2022
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