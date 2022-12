Сергей РЕБРОВ: «Мы должны были забивать пять мячей»

Украинский наставник эмиратского клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал ничью в матче с клубом «Банияс» (2:2):

«Мы должны были забивать пять мячей. К предстоящим играм нам нужно усилить оборону команды».

«Аль-Айн» встречался с «Баниясом» в матче 11-го тура чемпионата ОАЭ по футболу. Украинец Андрей Ярмоленко забил на 28-й минуте, получив идеальную передачу от партнера по команде – Суфьяна Рахими из Марокко.

Хотя Ярмоленко забил свой 4-й гол за команду «Аль-Айн», которую возглавляет Сергей Ребров, однако игра завершилась вничью (2:2), и «Аль-Айн» занимает лишь 7-е место в турнире после 11 туров (18 очков).

