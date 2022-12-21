ВИДЕО. Идеальный пас. Как Ярмоленко забил 4-й гол за Аль-Айн Реброва
Украинец открыл счет в матча против «Банияса», но игра закончилась вничью
Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил свой 4-й гол за команду «Аль-Айн», которую возглавляет Сергей Ребров.
«Аль-Айн» встречался с «Баниясом» в матче 11-го тура чемпионата ОАЭ по футболу.
Андрей Ярмоленко забил на 28-й минуте, получив идеальную передачу от партнера по команде – Суфьяна Рахими из Марокко.
Однако игра завершилась вничью (2:2), и «Аль-Айн» занимает лишь 7-е место в турнире после 11 туров (18 очков).
Чемпионат ОАЭ по футболу
11-й тур, 20 декабря
Аль-Айн – Банияс – 2:2
Голы: Ярмоленко, 28, Лаба, 54 (пен.) – Хименез, 31, Мубарик, 36 (автогол)
ВИДЕО. Идеальный пас. Как Ярмоленко забил 4-й гол за Аль-Айн Реброва
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