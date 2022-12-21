Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил свой 4-й гол за команду «Аль-Айн», которую возглавляет Сергей Ребров.

«Аль-Айн» встречался с «Баниясом» в матче 11-го тура чемпионата ОАЭ по футболу.

Андрей Ярмоленко забил на 28-й минуте, получив идеальную передачу от партнера по команде – Суфьяна Рахими из Марокко.

Однако игра завершилась вничью (2:2), и «Аль-Айн» занимает лишь 7-е место в турнире после 11 туров (18 очков).

Чемпионат ОАЭ по футболу

11-й тур, 20 декабря

Аль-Айн – Банияс – 2:2

Голы: Ярмоленко, 28, Лаба, 54 (пен.) – Хименез, 31, Мубарик, 36 (автогол)

ВИДЕО. Идеальный пас. Как Ярмоленко забил 4-й гол за Аль-Айн Реброва