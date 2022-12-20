Орельен ТЧУАМЕНИ: «Я – первый, кто должен извиниться»
Французский полузащитник – о финале ЧМ-2022 с командой Аргентины
Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени принес извинения поклонникам национальной команды за свой промах в серии послематчевых 11-метровых финала мундиаля в Катаре со сборной Аргентины (3:3, пенальти 2:4).
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«Чтобы избавиться от разочарования и горечи, понадобится время. Мы сделали все, что могли. Я взял ответственность на себя, это не сработало, и я – первый, кто должен извиниться. Убежден, что у сборной Франции светлое будущее, особенно если мы можем рассчитывать на вас, болельщиков», – написал Тчуамени в своем Твиттере.
Напомним, что в серии пенальти финала ЧМ-2022 у французов не смогли забить Орельен Тчуамени и Кингсли Коман. У аргентинцев все игроки, подходившие к точке, были безупречны.
Il faudra du temps pour digérer l’amertume et la frustration.— Tchouameni Aurélien (@atchouameni) December 19, 2022
On aura tout essayé. J'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché et j'en suis le premier désolé.
Je suis persuadé que l’avenir de l’@equipedefrance s’annonce radieux, surtout si on peut compter sur vous 🙏🏾🇫🇷 pic.twitter.com/GNgiYZvIUi
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