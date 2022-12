Орельен ТЧУАМЕНИ: «Я – первый, кто должен извиниться»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени принес извинения поклонникам национальной команды за свой промах в серии послематчевых 11-метровых финала мундиаля в Катаре со сборной Аргентины (3:3, пенальти 2:4).

«Чтобы избавиться от разочарования и горечи, понадобится время. Мы сделали все, что могли. Я взял ответственность на себя, это не сработало, и я – первый, кто должен извиниться. Убежден, что у сборной Франции светлое будущее, особенно если мы можем рассчитывать на вас, болельщиков», – написал Тчуамени в своем Твиттере.

Напомним, что в серии пенальти финала ЧМ-2022 у французов не смогли забить Орельен Тчуамени и Кингсли Коман. У аргентинцев все игроки, подходившие к точке, были безупречны.

Il faudra du temps pour digérer l’amertume et la frustration.



On aura tout essayé. J'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché et j'en suis le premier désolé.



Je suis persuadé que l’avenir de l’@equipedefrance s’annonce radieux, surtout si on peut compter sur vous 🙏🏾🇫🇷 pic.twitter.com/GNgiYZvIUi