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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 05:34 | Обновлено 20 декабря 2022, 05:48
840
0

Орельен ТЧУАМЕНИ: «Я – первый, кто должен извиниться»

Французский полузащитник – о финале ЧМ-2022 с командой Аргентины

20 декабря 2022, 05:34 | Обновлено 20 декабря 2022, 05:48
840
0
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Я – первый, кто должен извиниться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени принес извинения поклонникам национальной команды за свой промах в серии послематчевых 11-метровых финала мундиаля в Катаре со сборной Аргентины (3:3, пенальти 2:4).

«Чтобы избавиться от разочарования и горечи, понадобится время. Мы сделали все, что могли. Я взял ответственность на себя, это не сработало, и я – первый, кто должен извиниться. Убежден, что у сборной Франции светлое будущее, особенно если мы можем рассчитывать на вас, болельщиков», – написал Тчуамени в своем Твиттере.

Напомним, что в серии пенальти финала ЧМ-2022 у французов не смогли забить Орельен Тчуамени и Кингсли Коман. У аргентинцев все игроки, подходившие к точке, были безупречны.

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Источник Sport.ua
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