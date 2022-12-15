Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мбаппе – лучший игрок мира»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал победу 2:0 над Марокко в полуфинале ЧМ-2022:

«Мы очень счастливы, что снова вышли в финал. Теперь мы сыграем против Аргентины. Все финалы невероятны, но против Месси они еще лучше, потому что он отличный игрок. Наша цель – восстановиться и подготовиться к воскресному матчу.

Для меня Мбаппе – лучший игрок мира, и я хочу, чтобы в следующем матче он это доказал. Против Месси очень сложно играть. Мы подготовим план, чтобы остановить его. Месси – отличный игрок, но у них в команде есть много других классных футболистов».