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  4. Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мбаппе – лучший игрок мира»
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 16:43 |
451
0

Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мбаппе – лучший игрок мира»

Хавбек сборной Франции – о выходе в финал ЧМ-2022

15 декабря 2022, 16:43 |
451
0
Орельен ТЧУАМЕНИ: «Мбаппе – лучший игрок мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал победу 2:0 над Марокко в полуфинале ЧМ-2022:

«Мы очень счастливы, что снова вышли в финал. Теперь мы сыграем против Аргентины. Все финалы невероятны, но против Месси они еще лучше, потому что он отличный игрок. Наша цель – восстановиться и подготовиться к воскресному матчу.

Для меня Мбаппе – лучший игрок мира, и я хочу, чтобы в следующем матче он это доказал. Против Месси очень сложно играть. Мы подготовим план, чтобы остановить его. Месси – отличный игрок, но у них в команде есть много других классных футболистов».

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Источник Marca
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