Источник: Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии

Фернанду Сантуш больше не является главным тренером сборной Португалии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Новый главный тренер сборной Португалии, по его информации, будет назначен в ближайшие несколько недель.

Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с сентября 2014 года. 68-летний специалист привел свою команду к победе на Евро-2016, а на ЧМ-2022 вылетел в 1/4 финала от сборной Марокко – поражение 0:1.

