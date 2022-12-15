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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 18:50 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:08
389
0

Источник: Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии

У португальцев будет новый тренер

15 декабря 2022, 18:50 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:08
389
0
Источник: Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Фернанду Сантуш больше не является главным тренером сборной Португалии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Новый главный тренер сборной Португалии, по его информации, будет назначен в ближайшие несколько недель.

Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с сентября 2014 года. 68-летний специалист привел свою команду к победе на Евро-2016, а на ЧМ-2022 вылетел в 1/4 финала от сборной Марокко – поражение 0:1.

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Источник Фабрицио Романо
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