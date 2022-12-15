Источник: Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
У португальцев будет новый тренер
Фернанду Сантуш больше не является главным тренером сборной Португалии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Новый главный тренер сборной Португалии, по его информации, будет назначен в ближайшие несколько недель.
Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с сентября 2014 года. 68-летний специалист привел свою команду к победе на Евро-2016, а на ЧМ-2022 вылетел в 1/4 финала от сборной Марокко – поражение 0:1.
Fernando Santos is no longer the head coach of Portugal. The decision has been made after World Cup. 🚨🇵🇹 #Qatar2022— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2022
Portugal will appoint new manager in the next weeks. pic.twitter.com/NI52gw9Aeh
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