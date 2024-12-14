Вице-чемпион мира/бронзовый призер, исландский бетон и чемпион Европы

Пятница, тринадцатое – от такой гремучей смеси можно было ожидать все, что угодно. Однако 13 декабря 2024 года вряд ли можно считать неудачным днем для сборной Украины.

В этот день состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, и ее итоги на данный момент для нашей команды можно считать вполне приемлемыми.

Ясно, что самый удачный жребий – это тот, после которого команда решает свои турнирные задачи. Пока что мы можем лишь гадать, решит ли свои турнирные задачи непредсказуемый коллектив непредсказуемого Сергея Реброва, однако по горячим следам можно констатировать, что группа D, в которую определили нашу сборную, для нашей сборной может и должна стать группой жизни, а не смерти.

Из-за того, что в марте следующего года наша главная команда страны пересечется со сборной Бельгии в двухматчевой зарубе за право играть в элитном дивизионе Лиги наций, наша команда изначально могла попасть в группу отбора к ЧМ-2026, в которой будет лишь четыре участника.

Стало быть, соперников у нашей команды по отбору будет всего три. А процедурные критерии одинаковы для групп что с четырьмя, что с пятью участниками. То есть, победитель каждой из групп напрямую квалифицируется на Мундиаль, а команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф за право поехать на чемпионат мира (к ним присоединятся четыре коллектива по квоте Лиги наций).

То есть, нашей команде нужно занять либо первое место (в идеале), либо второе. Видится, что в группе с тремя оппонентами команде, выбранной со второй корзины (а именно из нее жеребилась сборная Украины), проще решить свою турнирную задачу, нежели с четырьмя. Во всяком случае, проще на бумаге.

И да, любое итоговое место, ниже второго, нас не может устроить по определению, потому как у нас нет запасного аэродрома в виде победы в своей группе Лиге наций (мы там заняли второе место). Так что придется теперь уповать лишь на собственные силы: Лига наций на сей раз нам не поможет.

Что же мы, точнее, кого же, получили в соперники по отбору к ЧМ-2026? Давайте итожить по горячим следам.

Хорватия/Франция

Кто бы им в итоге не стал, но из первой корзины нам в любом случае достанется непростой оппонент. Мягко говоря. Однако простым оппонент из первой корзины не мог быть по определению, ведь в ней собран весь цвет европейского футбола. Что, Австрия, Дания или Швейцария были бы более удобным соперником? Да черта с два.

«Маточную» команду нашей группы мы узнаем после того, как завершится четвертьфинал Лиги наций. Победитель в паре Хорватия – Франция и станет нашим наверняка главным соперником в борьбе за первое место в квартете.

Хорватия

Если судить сугубо по итогам последних двух Мундиалей, то Хорватия – не только одна из самых его стабильных команд, но и одна из самых успешных.

На ЧМ-2018 «шахматные» произвели настоящий фурор, дойдя до главного матча турнира, в котором, правда, уступили блестящей Франции. Ну, мы все помним, кого тогда хорваты одолели в четвертьфинале, и как Вида с Вукоевичем передавали привет Украине.

Отлично выступила Хорватия и на следующем мировом форуме. Казалось, потеряв многих лидеров после ЧМ-2018, хорваты уже не смогут так мощно заявить о себе. Но они смоги: в этот раз они остановились в полуфинале, а затем выиграли в матче за третье место.

Тренер

Тренером сборной Хорватии является Златко Далич, которого можно считать самым титулованным тренером в истории сборной Хорватии.

До того, как возглавить главную команду страны, Златко трудился во главе не самых сильных местных клубов. А затем вообще укатил на Ближний Восток.

Сборную Хорватии он возглавил в конце отборочного турнира на ЧМ-2018. Именно в матче против сборной Украины. Одолев нашу команду, хорваты поехали на Мундиаль, где стали настоящей сенсацией.

Последний крупный турнир, в котором принимала участие сборная Хорватии – Евро-2024. Далич очень хотел со своей командой пробиться в плей-офф чемпионата Европы, но ему это не удалось: хорваты заняли третье место в группе, пропустив вперед испанцев и итальянцев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич и Лука Модрич

Капитан

Вожаком команды является несравненный Лука Модрич, один из лучших, если вообще не лучший футболист в истории Хорватии.

На ЧМ-2018 Лука стал лучшим игроком турнира, а затем и выиграл «Золотой мяч». Спустя четыре года многоопытный капитан снова вел своих партнеров вперед. И фактически на своих плечах втащил Хорватию в тройку лучших на турнире.

Модрич не раз и не два порывался завязать со сборной. Он собирался уйти еще после ЧМ-2018, но затем отыграл еще и на ЧМ-2022. Затем он объявил, что покинет национальную команду после Евро-2024. Но кто знает, может главный гвардеец сборной Хорватии (184 матча) решит продлить свою очередную футбольную молодость.

Матчи с Украиной

«Сине-желтые» девять раз пересекались с «шахматными». Пока что в нашем активе лишь одна победа. И аж пять поражений. Еще три матча завершились вничью.

Франция

На данный момент, одна из сильнейших команд не только в Европе, но и в мире.

Французы на двух последних Мундиалях неизменно играли в финалах. На ЧМ-2018 они стали триумфаторами, четыре года спустя снова играли в главном поединке турнира, в котором уступили Аргентине.

Правда, после финала ЧМ-2022 сборная Франции заметно сбавила обороты. Ее считали одним из главных фаворитов Евро-2024, однако свой статус подопечные Дешама не подтвердили. Возможно, из-за «пересменки» в команде: французская сборная сейчас переживает смену поколений.

Тренер

Дидье Дешам – настоящая легенда французского футбола. Впрочем, и мирового тоже.

В качестве капитана «Ле Бле» Дидье выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы. Став наставником «трех мушкетеров», мсье Дешам не понизил планку.

На Евро-2016 сборная Франции под его руководством пробилась в финал, где, впрочем, уступила Португалии.

Зато на ЧМ-2018 французы под руководством Дешама стали триумфаторами.

И на ЧМ-2022 «трехцветные» выступили отлично, уступил Аргентине в финале по пенальти.

После относительно неудачного выступления французов на Евро-2024 поползли слухи о возможной отставке Дешама и замене его на Зидана. Но пока что Дидье сохраняет свой пост. И именно он будет возглавлять свою национальную команду в отборе на ЧМ-2026.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам и Килиан Мбаппе

Капитан

Молодой, но уже опытнейший Мбаппе – лидер и капитан нынешней сборной Франции. Звезда Килиана зажглась очень рано: парню едва исполнилось семнадцать лет, а он уже разрывал Лигу чемпионов.

В 20 лет Мбаппе стал победителем чемпионата мира. Его игрой восхищался сам король футбола Пеле, грозившийся возобновить свою карьеру ради того, чтобы этот парень не побил его достижения.

И Килиан был близок к тому, чтобы приблизиться к Пеле в части успехов на Мундиалях, но в Катаре сборная Франции не смогла защитить свой титул: финишировала второй.

А вот дальше карьера Килиана в сборной как-то не заладилась. Евро-2024 он провалил. А затем и разругался с Дешамом. Однако, видится, на матчи отбора к ЧМ-2026 Дешам и Мбаппе найдут общий язык.

Матчи с Украиной

Сборную Франции вряд ли можно назвать удобным соперником для «сине-желтых». Команды встречались 12 раз, и лишь единожды выигрывала наша команда. Шесть раз побеждали французы, еще пять поединков завершились вничью.

Исландия

Как можно забыть неистовую сборную Исландии на Евро-2016, где «викинги» впервые в своей истории не только вышли из группы, но и преодолели первый раунд плей-офф.

Причем в этом первом раунде плей-офф они победили не абы кого, а самих родоначальников футбола.

На волне эйфории исландцы пробились и на ЧМ-2018, опередив тогда в отборочной группе сборную Украины. Однако на Мундиале они выступили неудачно, не преодолев группового раунда.

С тех пор начался медленный закат сборной Исландии. С этой командой подопечные Сергея Реброва схлестнулись в плей-офф к ЧЕ-2024. Тогда успех был на стороне наших футболистов.

Тренер

Пока что пост наставника «викингов» вакантный. Последним по счету рулевым сборной Исландии был опытнейший Оге Харейде. Именно он руководил островитянами в поединке плей-офф Евро-2024 против сборной Украины. Наша команда тогда одержала волевую победу 2:1.

Норвежец возглавлял сборную Исландии с апреля 2023 года. С тех пор он провел во главе команды 20 матчей. Под его руководством исландцы неудачно выступили в Лиге наций в дивизионе В: заняли третье место, и теперь в марте следующего года будут бороться за сохранение прописки в этом дивизионе.

После финиша соревнований в Лиге наций Харейде и покинул сборную Исландии. Покинул добровольно. 71-летний тренер решил уйти на заслуженный отдых.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оге Харейде и Арон Эйнар Гуннарссон

Капитан

Одним из самых опытных и точно одним из самых узнаваемых исландских футболистов является Арон Эйнар Гуннарссон, многолетний капитан национальной сборной.

Интересно, что путь в большой спорт Арон начинал не с футбола, а с гандбола. Наверное, именно оттуда его знаменитые длинные вбрасывания мяча с аута.

Со своей национальной сборной Гуннарссон сыграл на финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. А всего в его активе – свыше ста поединков за национальную сборную.

Лучшие годы своей карьеры он провел за «Кардифф Сити». На данный момент является футболистом саудовского «Аль-Гарафа».

В апреле следующего года Гуннарссону исполнится уже 36 лет. И не исключено, что новый наставник «викингов» откажется от услуг ветерана. Но, так или иначе, на данный момент именно Арон Эйнар является капитаном сборной Исландии. И ее олицетворением.

Матчи с Украиной

С исландцами у нас всегда получаются сложные игры. В свое время главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо называл эту команду «бетоном». В личных встречах у нас почти паритет. Встречались пять раз: дважды выигрывали «сине-желтые», один раз – «викинги», еще два матча завершились вничью.

Азербайджан

И по статусу, и по достижениям сборная Азербайджана – аутсайдер нашей группы. Пока что эта команда ни разу не выступала ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы. Однако отсутствием амбиций футбольный Азербайджан не страдает.

Тренер

Закавказскую команду возглавляет именитый португальский специалист Фернанду Сантуш.

Именно под его руководством национальная сборная Португалии добыла главные на данный момент свои победы – выиграла Евро-2016 и стала победителем премьерного розыгрыша Лиги наций.

Однако после неудачи «европейских бразильцев» на ЧМ-2022 Сантуша отправили в отставку. И после этого его карьера пошла на спад.

Он возглавлял сборную Польши, но успеха на том посту не снискал.

Неудачей оказалась и его командировка в турецкий «Бешикташ»: во главе стамбульских «орлов» Фернанду продержался всего три месяца.

Летом сего года он возглавил национальную сборную Азербайджана. Тамошняя федерация футбола очень рассчитывала на опыт и авторитет португальца, однако под его руководством Азербайджан провалился в Лиге наций: команда проиграла четыре стартовые поединки под руководством нового тренера и заняла последнее место в группе, что означает вылет в самый низкий дивизион.

После 1:3 от сборной Эстонии Сантуш заявил, что не все так плохо, и что «все за пару недель исправить нельзя». Несмотря на провал в ЛН, Сантуш остается во главе азербайджанской сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Капитан

Капитаном сборной Азербайджана является опытный полузащитник Эмин Махмудов, защищающий на данный момент цвета бакинского «Нефтчи».

Однако свою карьеру Махмудов начинал на россии. Был заигран за разные юниорские сборные той болотной страны. В то же время, имея паспорт гражданина Азербайджана, он был заигран и за юниорскую сборную Азербайджана.

В 2016 году Махмудов сделал свой выбор в пользу исторической Родины.

С тех пор он провел свыше сорока поединков за национальную сборную Азербайджана.

Примечательно, что на данный момент Махмудов является лучшим бомбардиром в истории азербайджанской сборной: в его активе 14 забитых мячей (правда, пальму первенства Эмин делит с Гурбановым).

Матчи с Украиной

Соперники доселе встречались лишь два раза. Один матч выиграла наша сборная, еще одна игра завершилась вничью.