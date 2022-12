Назван лучший игрок полуфинального матча ЧМ между Францией и Марокко

14 декабря в полуфинале Франция победила Марокко (2:0) и вышла в финал ЧМ-2022.

Голы забили Тео Эрнандес (5 мин) и Коло Муани (79 мин). В обоих голах принял участие Килиан Мбаппе.

Лучшим игроком поединка назван форвард французов Антуан Гризманн.

В финале 18 декабря в 17:00 сыграют Аргентина и Франция. А в игре за третье место 17 декабря в 17:00 встретятся Хорватия и Марокко.

🤩 Another 10/10 display from Antoine Griezmann earns him tonight’s @Budweiser Player of the Match. In with a chance at the #FIFAWorldCup Golden Ball surely?#FRAMAR #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @budfootball pic.twitter.com/ten0VGJ5Q7