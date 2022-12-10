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  4. Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 18:29 |
434
2

Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»

Президент Франции снова дал прогноз на матч

10 декабря 2022, 18:29 |
434
2
Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»
twitter.com/FIFAWorldCup

Президент Франции Эммануэль Макрон перед матчем четвертьфинала ЧМ-2022 Англия - Франция в соцсетях обратился к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

«Дорогой Риши Сунак, жду матч ЧМ-2022. Если Франция выиграет (а она выиграет!), ты ведь пожелаешь нам удачи в полуфинале, правда?», — написал Макрон.

Судя по всему, Макрон внимательно следит за матчам ЧМ-2022. Ранее президент угадал счет матча Франция - Польша, назвав даже авторов голов.

Матч Англия - Франция состоится сегодня, начало в 21:00.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Мне тоже кажется, что Франция переможе , но я бы на месте Макрона помолчал
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Remark
Макрон мне чем-то бухого медведева напоминает. Бывает как что-то ляпнет, особенно там, где в его спитче никто не нуждается.
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