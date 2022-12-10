Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»
Президент Франции снова дал прогноз на матч
Президент Франции Эммануэль Макрон перед матчем четвертьфинала ЧМ-2022 Англия - Франция в соцсетях обратился к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.
«Дорогой Риши Сунак, жду матч ЧМ-2022. Если Франция выиграет (а она выиграет!), ты ведь пожелаешь нам удачи в полуфинале, правда?», — написал Макрон.
Судя по всему, Макрон внимательно следит за матчам ЧМ-2022. Ранее президент угадал счет матча Франция - Польша, назвав даже авторов голов.
Матч Англия - Франция состоится сегодня, начало в 21:00.
Dear @RishiSunak, looking forward to the game tonight. If Les Bleus win (they will!), you’ll wish us luck in the semi-final… right?— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2022
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