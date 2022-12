Макрон обратился к премьеру Великобритании: «Франция сегодня победит»

Президент Франции Эммануэль Макрон перед матчем четвертьфинала ЧМ-2022 Англия - Франция в соцсетях обратился к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

«Дорогой Риши Сунак, жду матч ЧМ-2022. Если Франция выиграет (а она выиграет!), ты ведь пожелаешь нам удачи в полуфинале, правда?», — написал Макрон.

Судя по всему, Макрон внимательно следит за матчам ЧМ-2022. Ранее президент угадал счет матча Франция - Польша, назвав даже авторов голов.

Матч Англия - Франция состоится сегодня, начало в 21:00.

Dear @RishiSunak, looking forward to the game tonight. If Les Bleus win (they will!), you’ll wish us luck in the semi-final… right?