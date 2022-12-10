Спец по пенальти. Назван лучший игрок матча Хорватия – Бразилия

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Хорватии сенсационно прошла Бразилию.

Одним из героев встречи стал голкипер хорватской команды Доминик Ливакович, который взял удар от Родриго в послематчевой серии.

Не удивительно, что именно Ливакович стал лучшим игроком матча по версии ФИФА.

Отметим, что голкипер сборной Хорватии блеснул своим мастерством и в 1/8 финала, когда отбил три пенальти в послематчевой серии с Японией.