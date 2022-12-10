Спец по пенальти. Назван лучший игрок матча Хорватия – Бразилия
Голкипер сборной Хорватии снова на высоте
В 1/4 финала чемпионата мира сборная Хорватии сенсационно прошла Бразилию.
Одним из героев встречи стал голкипер хорватской команды Доминик Ливакович, который взял удар от Родриго в послематчевой серии.
Не удивительно, что именно Ливакович стал лучшим игроком матча по версии ФИФА.
Отметим, что голкипер сборной Хорватии блеснул своим мастерством и в 1/8 финала, когда отбил три пенальти в послематчевой серии с Японией.
🛑 Pure defiance from Dominik Livakovic! Your @Budweiser Player of the Match.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022
With their 100% #FIFAWorldCup penalties record intact, Croatia march on to the Semi-finals 👊
🇭🇷 #HRVBRA 🇧🇷 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/do65Kp2P0C
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