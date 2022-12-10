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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 05:58 |
488
0

Спец по пенальти. Назван лучший игрок матча Хорватия – Бразилия

Голкипер сборной Хорватии снова на высоте

10 декабря 2022, 05:58 |
488
0
Спец по пенальти. Назван лучший игрок матча Хорватия – Бразилия
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Хорватии сенсационно прошла Бразилию.

Одним из героев встречи стал голкипер хорватской команды Доминик Ливакович, который взял удар от Родриго в послематчевой серии.

Не удивительно, что именно Ливакович стал лучшим игроком матча по версии ФИФА.

Отметим, что голкипер сборной Хорватии блеснул своим мастерством и в 1/8 финала, когда отбил три пенальти в послематчевой серии с Японией.

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Источник Sport.ua
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