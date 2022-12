Журналист: Роналду отказал Аль-Насру

Португальский форвард Криштиану Роналду в ближайшей перспективе не станет игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом заявил журналист Педру Сепульведа.

37-летний Роналду якобы принял решение отказать аравийскому клубу, который, напомним, предложил игроку контракт на два с половиной года с заработной платой в 200 млн евро в год. Сообщается, что нападающий хочет продолжить карьеру в Европе, став игроком клуба, который входит в круг реальных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду, как известно, является свободным агентом после того, как в ноябре он и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт по согласованию сторон.

❌ @Cristiano will reject the 200m€ offer from @AlNassrFC . He's not looking for money. Ronaldo wants the ideal project to continue playing at the highest level. His priority continues to be a club with conditions to fight for @ChampionsLeague . Playing in Asia is not an option. pic.twitter.com/qMk5Utonkt