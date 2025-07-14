Ман Юнайтед готов купить вратаря, который помог остановить ПСЖ на КЧМ

«Манчестер Юнайтед» вышел на трансферный рынок в поисках нового вратаря после информации о травме Андре Онана.

Среди многих вариантов «дьяволы» остановились на голкипере «Ботафого» Джоне Викторе, который понравился тренерскому штабу своими качествами.

Английский клуб может воспользоваться опцией в контракте футболиста и выкупить Джона за шесть миллионов евро.

Виктор выступает за «Ботафого» с января 2024 года. За это время вратарь сыграл 80 матчей, из которых 33 поединка сыграл на ноль.

Напомним, что именно Джон помог остановить ПСЖ в матче группового этапа клубного чемпионата мира (1:0).