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Англия
14 июля 2025, 10:53 | Обновлено 14 июля 2025, 11:02
505
0

Ман Юнайтед готов купить вратаря, который помог остановить ПСЖ на КЧМ

Джон Виктор из «Ботафого» заинтересовал руководство «дьяволов»

14 июля 2025, 10:53 | Обновлено 14 июля 2025, 11:02
505
0
Ман Юнайтед готов купить вратаря, который помог остановить ПСЖ на КЧМ
IMAGO. Джон Виктор

«Манчестер Юнайтед» вышел на трансферный рынок в поисках нового вратаря после информации о травме Андре Онана.

Среди многих вариантов «дьяволы» остановились на голкипере «Ботафого» Джоне Викторе, который понравился тренерскому штабу своими качествами.

Английский клуб может воспользоваться опцией в контракте футболиста и выкупить Джона за шесть миллионов евро.

Виктор выступает за «Ботафого» с января 2024 года. За это время вратарь сыграл 80 матчей, из которых 33 поединка сыграл на ноль.

Напомним, что именно Джон помог остановить ПСЖ в матче группового этапа клубного чемпионата мира (1:0).

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Андрей Витренко Источник: The Sun
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