Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Основной вратарь МЮ получил травму. Пропустит до двух месяцев
Англия
12 июля 2025, 18:42 | Обновлено 12 июля 2025, 18:54
661
1

Основной вратарь МЮ получил травму. Пропустит до двух месяцев

Онана, скорее всего, пропустит всю предсезонную подготовку

12 июля 2025, 18:42 | Обновлено 12 июля 2025, 18:54
661
1
Основной вратарь МЮ получил травму. Пропустит до двух месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Основной вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана получил повреждение ноги и выбыл ориентировочно на шесть-восемь недель, однако сохраняется небольшой шанс, что игрок восстановится до первого тура нового сезона АПЛ.

Кипер пропустит всю предсезонную подготовку, а тренер Рубен Аморим теперь думает, нужно ли подписывать нового стража ворот.

В составе МЮ есть резервисты Алтай Байындыр, Том Хитон и Радек Витек.

Онана в минувшем сезоне запомнился рядом грубых ошибок, а в клубе думали над тем, чтобы приобрести нового первого номера.

По теме:
Самые дорогие трансферы в истории клубов Премьер-лиги
Хаби Алонсо встретится с игроком Реала, который согласился покинуть Мадрид
«Все было плохо». Легендарный тренер вылечился от рака
Манчестер Юнайтед Андре Онана Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье в контрольном матче сыграло вничью с чемпионом Австрии
Футбол | 12 июля 2025, 19:28 0
Полесье в контрольном матче сыграло вничью с чемпионом Австрии
Полесье в контрольном матче сыграло вничью с чемпионом Австрии

Команда Руслана Ротаня провела спарринг с австрийским «Штурмом»

«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
Бокс | 12 июля 2025, 08:26 1
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа

Новозеландец прогнозирует победу Александра

Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Теннис | 12.07.2025, 17:39
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Аманда Анисимова – Ига Свентек. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Футбол | 12.07.2025, 06:13
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Волейбол | 11.07.2025, 21:21
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Починаємо Лунінуаду про перехід в М.Ю
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
Флорентино ПЕРЕС: «Этот футболист – феномен, я им восхищаюсь»
11.07.2025, 01:51
Футбол
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
11.07.2025, 01:41
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
10.07.2025, 17:11 2
Футбол
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
11.07.2025, 10:50
Бокс
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
11.07.2025, 13:45 4
Футбол
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
10.07.2025, 18:50
Волейбол
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем