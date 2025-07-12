Основной вратарь МЮ получил травму. Пропустит до двух месяцев

Основной вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана получил повреждение ноги и выбыл ориентировочно на шесть-восемь недель, однако сохраняется небольшой шанс, что игрок восстановится до первого тура нового сезона АПЛ.

Кипер пропустит всю предсезонную подготовку, а тренер Рубен Аморим теперь думает, нужно ли подписывать нового стража ворот.

В составе МЮ есть резервисты Алтай Байындыр, Том Хитон и Радек Витек.

Онана в минувшем сезоне запомнился рядом грубых ошибок, а в клубе думали над тем, чтобы приобрести нового первого номера.