Бенфика определилась с будущим Трубина. Соареш станет первым номером?

Португальская «Бенфика» продолжает подготовку к новому сезону – лиссабонский клуб решил вознаградить второго голкипера команды Самуэла Соареша новым контрактом.

23-летний португалец договорился о продлении сотрудничества до июня 2030 года и получит улучшенные финансовые условия. Кроме того, в контракте вратаря будет прописана клаусула в размере 50 млн евро.

По информации португальской прессы, главный тренер «орлов» Бруну Лаже доволен прогрессом Соареша и понимает его желание бороться за место в стартовом составе. Однако, с этим могут возникнуть трудности из-за присутствия голкипера сборной Украины Анатолия Трубина.

Несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе украинца, «Бенфика» приняла решение сохранить вратаря в команде. Наставник лиссабонского клуба пока не определился с первым номером, но рассчитывает и на Трубина, и на Соареша.

Оба голкипера в ближайшее время начнут подготовку к новому сезону и будут бороться за роль первого номера.