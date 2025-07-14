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  4. Бенфика определилась с будущим Трубина. Соареш станет первым номером?
Португалия
14 июля 2025, 11:13 |
1127
0

Бенфика определилась с будущим Трубина. Соареш станет первым номером?

Главный тренер «орлов» Бруну Лаже рассчитывает на голкипера сборной Украины

14 июля 2025, 11:13 |
1127
0
Бенфика определилась с будущим Трубина. Соареш станет первым номером?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальская «Бенфика» продолжает подготовку к новому сезону – лиссабонский клуб решил вознаградить второго голкипера команды Самуэла Соареша новым контрактом.

23-летний португалец договорился о продлении сотрудничества до июня 2030 года и получит улучшенные финансовые условия. Кроме того, в контракте вратаря будет прописана клаусула в размере 50 млн евро.

По информации португальской прессы, главный тренер «орлов» Бруну Лаже доволен прогрессом Соареша и понимает его желание бороться за место в стартовом составе. Однако, с этим могут возникнуть трудности из-за присутствия голкипера сборной Украины Анатолия Трубина.

Несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе украинца, «Бенфика» приняла решение сохранить вратаря в команде. Наставник лиссабонского клуба пока не определился с первым номером, но рассчитывает и на Трубина, и на Соареша.

Оба голкипера в ближайшее время начнут подготовку к новому сезону и будут бороться за роль первого номера.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Самуэл Соареш Бруну Лаже
Николай Титюк Источник: A Bola
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