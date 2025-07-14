ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-лидеров Ворсклы и игрока Миная

Одесский «Черноморец» продолжает значительно усиливать состав перед стартом в новом сезоне Первой лиги Украины.«Моряки» подписали еще трех исполнителей.

По официальной информации, новичками одесского клуба стали: форварды Владислав Кулач и Евгений Рязанцев, а также полузащитник Александр Скляр.

Последним клубом Кулача и Скляра была полтавская «Ворскла», с которой футболисты вылетели в Первую Лигу Украины. Рязанцев перебрался в Одессу из закарпатского Миная.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал воспитанника Шахтера и еще двух игроков