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Украина. Первая лига
14 июля 2025, 10:47 | Обновлено 14 июля 2025, 11:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-лидеров Ворсклы и игрока Миная

Кулач, Скляр и Рязанцев стали футболистами «моряков»

14 июля 2025, 10:47 | Обновлено 14 июля 2025, 11:02
500
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-лидеров Ворсклы и игрока Миная
ФК Черноморец.

Одесский «Черноморец» продолжает значительно усиливать состав перед стартом в новом сезоне Первой лиги Украины.«Моряки» подписали еще трех исполнителей.

По официальной информации, новичками одесского клуба стали: форварды Владислав Кулач и Евгений Рязанцев, а также полузащитник Александр Скляр.

Последним клубом Кулача и Скляра была полтавская «Ворскла», с которой футболисты вылетели в Первую Лигу Украины. Рязанцев перебрался в Одессу из закарпатского Миная.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал воспитанника Шахтера и еще двух игроков

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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