«Все было хорошо до определенного времени». Романчук – о карьере в Румынии

Одним из украинских футболистов, кто нынешним летом перешел в зарубежный клуб, стал Александр Романчук. Экс-защитник «Кривбасса» подписал контракт с румынской «Университатей». И уже в первом туре местного чемпионата наш соотечественник отметился забитым мячом.

О причинах перехода Романчука в чемпионат Румынии, а также о перспективах футболиста в новой для себя среде, Александр рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Александр, поздравляем с первым голом за «Университатю»! Как это тебе удалось?

– Спасибо за поздравления. Это был первый угловой в игре. Мы как раз перед игрой отрабатывали этот момент. Подача пришла в мою зону, оставалось только не промахнуться. Гол добавил уверенности не только мне, но и команде. Но все было хорошо до определенного времени.

– Действительно, в игре против «УТА» Арад тебя заменили на 68-й минуте при счете 3:0. Но потом твоя команда упустила победу. Что случилось?

– Я попросил замену, поскольку начало сводить ноги. Я еще не готов на 100% из-за того, что не полностью прошел сборы, ведь чемпионат в Румынии начинается намного раньше, чем в Украине.

Честно, я не знаю, что произошло с командой. Сначала был назначен смешной пенальти, а потом все звезды сошлись для соперника. Сначала они забили на 90+4-й минуте, а потом – на 90+13-й (3:3). Но это футбол, тем он и интересен, когда случаются такие поединки.

– В составе соперников один гол забил украинец Дмитрий Поспелов. Знаком с ним?

– До этой игры знаком не был, но после матча мы тепло пообщались. Он более опытный, уже долгое время выступает в Румынии, поэтому рассказал мне много полезного (улыбается).

– Контракт с «Университатей» ты подписал буквально неделю назад. Почему выбрал чемпионат Румынии?

– По сути, у меня не было вариантов. Так как из Украины предложений не поступало, то решил попробовать свои силы за рубежом. Во-первых, это европейский чемпионат, наша команда будет участвовать в еврокубках, поэтому хочется проявить себя как можно лучше. Да и в целях безопасности, здесь для семьи спокойнее. Переход в «Университатю» был выгоден, как для меня, так и для «Кривбасса».

– В финансовом плане, условия лучше в Румынии?

– Конечно.

ФК Университатя Крайова

– Несмотря на то, что здесь ты делаешь только первые шаги, разве чемпионат Румынии сильнее, чем УПЛ?

– На данный момент я пока еще не готов ответить на этот вопрос. Но в Румынии совсем другая атмосфера на трибунах, чего из-за войны, к сожалению, сейчас нет в Украине. Отличие еще в том, что здесь более интенсивный футбол, команды не отсиживаются в обороне, а все время стараются атаковать.

– Как общаешься с партнерами?

– У нас, можно сказать, англоязычная команда, поэтому проблем в этом плане нет.

– Что хочет видеть в твоем исполнении главный тренер «Университати» Миралем Радои?

– С наставником первый раз мы пообщались еще до подписания контракта. Он дал мне понять о целях команды, рассказал о тактике. Сделал мне несколько комплиментов (улыбается) в плане того, что ему нравится в моей игре. Главным критерием чего, были мои действия один в один, так как и в «Дебрецене», и в «Кривбассе» мы часто действовали высоким прессингом и, порой, я оставался последним защитником. Поэтому к такой игре я, можно сказать, адаптирован. Да и левым центральным защитником, несмотря на то, что я правоногий, играю уже долгое время. В принципе, мы поняли друг друга. Надеюсь, наше сотрудничество получится взаимовыгодным.

– В прошлом сезоне «Университатя» заняла третье место. На что команда рассчитывает в чемпионате текущем?

– С тех пор, как я приехал в Крайову, все говорят только о чемпионстве, которого команда не видела больше 30-ти лет. Этот настрой мне очень понравился (улыбается).

– Кто самый опытный в твоей команде?

– Наверное, это наш левый латераль и капитан Никушор Банку, игрок национальной команды Румынии, который играл на минувшем чемпионате Европы против сборной Украины.

– Какие задачи у команды в Лиге конференций?

– Как минимум, выйти в групповой этап, первым соперником на пути к которому, будет «Сараево».

– Хотел бы сыграть против украинской команды?

– Конечно. Было бы интересно померяться силами.

– Кого выбираешь, «Полесье» или «Александрию»? /

– Без разницы, можно по очереди (улыбается).