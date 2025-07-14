ВИДЕО. Гвардиола впечатлил всех совместным пением с дочерью
Пеп Гвардиола сходил на концерт вместе со своей дочерью
Пеп Гвардиола спел с дочерью Марией на концерте Oasis в Heaton Park.
Тренера «Манчестер Сити» заметили в толпе из 80 тысяч человек — он вместе с 24-летней дочерью исполнял «Don’t Look Back In Anger» и другие хиты.
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Гвардиола был в ретро-футболке «Сити» и продемонстрировал тёплую, человеческую сторону. Видео с их участием быстро разошлись по соцсетям.
Особым моментом стало появление Ноэла Галлахера на сцене с картонной фигурой Пепа — признание статуса настоящей легенды Манчестера.
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