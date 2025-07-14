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14 июля 2025, 01:48 |
50
0

ВИДЕО. Гвардиола впечатлил всех совместным пением с дочерью

Пеп Гвардиола сходил на концерт вместе со своей дочерью

14 июля 2025, 01:48 |
50
0
ВИДЕО. Гвардиола впечатлил всех совместным пением с дочерью
Instagram. Пеп и Мария Гвардиола

Пеп Гвардиола спел с дочерью Марией на концерте Oasis в Heaton Park.

Тренера «Манчестер Сити» заметили в толпе из 80 тысяч человек — он вместе с 24-летней дочерью исполнял «Don’t Look Back In Anger» и другие хиты.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Гвардиола был в ретро-футболке «Сити» и продемонстрировал тёплую, человеческую сторону. Видео с их участием быстро разошлись по соцсетям.

Особым моментом стало появление Ноэла Галлахера на сцене с картонной фигурой Пепа — признание статуса настоящей легенды Манчестера.

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видео Пеп Гвардиола Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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