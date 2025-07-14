Черноморец усилился опытным игроком из УПЛ

Одесский Черноморец усилился очередным футболистом. Об этом Sport.ua узнал от их главного тренера Александра Кучера

– Насколько известно, клуб уже успел заключить контракты с группой новичков, а еще с несколькими футболистами продлил соглашения. Кто еще, кроме Владислава Кулача, Тимофея Сухаря и Евгения Рязанцева входит в список потенциальных или полноправных новобранцев?

- Накануне с нами подписал соглашение Александр Скляр, – сказал наставник «моряков». – Он относится к тем людям, которые имеют большой опыт выступлений в Премьер-лиге. Этот футболист много лет отдал «Ворскли», отыграв в ее составе не одну сотню матчей. В полтавской команде сейчас трудности, ее оставляет много игроков. Мы вышли с Александром на связь, пообщались – и он был не прочь присоединиться к «Черноморцу».

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