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Украина. Первая лига
14 июля 2025, 09:47 |
1135
2

Черноморец усилился опытным игроком из УПЛ

Селекционная работа в Одессе в межсезонье не прекращается

14 июля 2025, 09:47 |
1135
2
Черноморец усилился опытным игроком из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Одесский Черноморец усилился очередным футболистом. Об этом Sport.ua узнал от их главного тренера Александра Кучера

– Насколько известно, клуб уже успел заключить контракты с группой новичков, а еще с несколькими футболистами продлил соглашения. Кто еще, кроме Владислава Кулача, Тимофея Сухаря и Евгения Рязанцева входит в список потенциальных или полноправных новобранцев?

- Накануне с нами подписал соглашение Александр Скляр, – сказал наставник «моряков». – Он относится к тем людям, которые имеют большой опыт выступлений в Премьер-лиге. Этот футболист много лет отдал «Ворскли», отыграв в ее составе не одну сотню матчей. В полтавской команде сейчас трудности, ее оставляет много игроков. Мы вышли с Александром на связь, пообщались – и он был не прочь присоединиться к «Черноморцу».

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» пересматривает воспитанника «Динамо»

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Александр Кучер Александр Скляр инсайд Первая лига Украины трансферы Ворскла Полтава
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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BUKO_CV
заберітьз УПЛ Шахтар і Динамо, і чим вам не перша ліга
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0
Mark4854590
Боротьба в Першій лізі обіцяє бути дуже цікавою
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0
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