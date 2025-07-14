Синнер и Свентек – новые триумфаторы Уимблдонского турнира

138-й чемпионат Уимблдона и третий турнир Большого шлема в 2025 году, который проходил с 30 июня по 13 июля в Лондоне, во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, завершился финалом в мужском одиночном разряде.

Янник Синнер стартовал на турнире, находясь явно не в статусе главного фаворита. Позади был тяжелый проигранный финал Ролан Гаррос и неудачный старт на травяном турнире ATP 500 в Галле. И тем не менее, свое выступление на лондонском мейджоре он начал более чем уверенно, нокаутировав троих первых соперников, не отдав им ни одного сета. В полуфинале итальянский теннисист разгромил в трех сетах титулованного серба Новака Джоковича.

В мужском финале Уимблдона он сверг двукратного чемпиона Карлоса Алькараса, соединив продуманную стратегию на поединок и безупречное исполнение на корте. Это первый титул Синнера на британском мейджоре. Примечательно: если бы он реализовал матчбол в Париже пять недель назад, он бы оформил некалендарный Большой шлем – четыре титула подряд. Посмотрим, что будет в Нью-Йорке.

Ига Свентек выиграла последние 20 геймов на этом турнире, в том числе в финале, оформив «два бублика» – 6:0, 6:0, впервые за 37 лет. Это ее первый титул на Уимблдоне. Она приехала сюда не первой ракеткой мира, не чемпионкой Ролан Гаррос, не в статусе главной звезды, а восьмым сеяным номером. И это ей пошло на пользу. Ига разыгралась на траве так, будто она всегда была ее любимым покрытием. Польская спортсменка стала лишь третьей теннисисткой в истории, выигравшей свои первые шесть финалов турниров Большого шлема.

Алькарас выиграл 20 матчей на Уимблдоне за последние три года. Но в финале в воскресенье ему не хватило ясности, баланса, привычной легкости. И он не сумел проделать то же самое волшебство возвращения в игру, как в Париже. В мужском большом теннисе сформировалось настоящее соперничество – один из дуэта Синнер / Алькарас выиграл каждый из последних семи мейджоров. И нет оснований полагать, что эта тенденция изменится в ближайшее время.

Аманда Анисимова не смогла пройти отбор на Уимблдон в 2024 году. В 2025‑м она выиграла шесть матчей, обыграла первую сеяную и ворвалась в топ-10. Финал в субботу оказался, без сомнений, провалом. Но весь турнир можно уверенно занести в актив.

Арина Соболенко выиграла 17 матчей на турнирах Большого шлема в этом году – и не взяла ни одного титула. После поражений от американок – Мэдисон Киз и Коко Гауфф – в финалах Australian Open и Ролан Гаррос, она бесславно уступила в полуфинале Уимблдона другой американке – Анисимовой. И вот перед защитой титула на US Open ей стоит призадуматься о своей карме и о том, что машина где-то дает сбой.

В поисках восьмого титула на Уимблдоне и 25‑го на Больших шлемах Новак Джокович проиграл в полуфинале Яннику Синнеру без особой борьбы. А затем мы наблюдали, как он в прямом эфире задумался о собственной смертности. Он признал, что возраст берет свое, но одновременно заявил, что надеется, что это был не последний его турнир здесь. Очевидно, он находится в раздумьях о том, когда сказать «хватит» – одно из самых сложных решений для спортсмена с такой карьерой. То, что выглядит просто, на деле почти невозможно. Можно понять его психологические сложности в этом периоде.

Тейлор Фритц – очень достойный теннисист. Победить Синнера и Алькараса – почти невыполнимая задача. Но он старается. Он проиграл в полуфинале Алькарасу достойно, без малейшего намека на отсутствие желания или подготовки. Множество более талантливых игроков уже давно устроили себе хорошую жизнь в статусе топ-20 с эпизодическими выходами в четвертьфиналы. Но Фритц хочет большего, и он заметно прибавил в последнее время.

Браво, Белинда Бенчич. Единственная мама, оставшаяся во второй неделе в турнирной сетке, проиграла Свентек в одну калитку в полуфинале, но до этого выиграла пять матчей, демонстрируя зрелый и агрессивный теннис, лишавший соперниц времени на подготовку.

В женском парном финале – в действительно зрелищном матче – Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова обыграли Алену Остапенко и вечно молодую Се Шувэй. Отдельно можно выделить Мертенс, она сыграла удачно и в парном и в одиночном разрядах.

В мужской паре Ллойд Глассбул и Джулиан Кэш стали первой британской командой почти за сто лет, выигравшей титул. В финале они обыграли спонтанный тандем Ринки Хиджиката и Давид Пель.

В юниорском разряде словачка Миа Поханкова выиграла титул в одиночке, обыграв в финале 16-летнюю американку Джульету Пареху – 6:3, 6:1. У юношей победителем стал болгарин Иван Иванов, воспитанник академии Надаля, который переиграл неожиданного финалиста из США (и будущего студента Стэнфорда) Ронита Карки.

В миксте – последнем традиционном соревновании с участием мужчин и женщин до Australian Open – Катержина Синякова и Сем Вербик победили Джо Солсбери и Луису Стефани.

Перед Уимблдоном Лаура Зигемунд выиграла всего пять сетов и два матча за всю карьеру на этом турнире. В 2025‑м она взяла девять сетов подряд, включая сенсацию с Киз и тяжелый бой с Соболенко. Удивительно, что в современном физическом теннисе нашлось место для 37-летней теннисистки, главное оружие которой – умение по-спортивному раздражать и разрушать ритм соперниц.

Григор Димитров пережил один из самых печальных эпизодов турнира – травма грудной мышцы в матче с Синнером при счете 2:0 по сетам в его пользу. Это уже пятый подряд случай, когда он не доигрывает матч на Шлеме. Последний, кто обыграл его полностью? Все тот же Синнер – на Ролан Гаррос 2024.

Пятеро игроков, не прошедших во вторую неделю, но оставивших хорошее впечатление: Кэти Макнэлли (отобрала сет у Свентек), Даяну Ястремскую (обыграла вторую ракетку мира Коко Гауфф), итальянский мастер эффектных ударов Маттиа Беллуччи и японец Синтаро Мочидзуки, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

Еще одно доказательство невероятного равенства сил в теннисе 2025 года – три «лаки-лузера» – Виктория Мбоко, Солана Сьерра и Мартон Фучович – прошли в основную сетку и суммарно выиграли шесть матчей.

Кто еще провел неудачный турнир? Те, кто блистал на подготовительных турнирах. Так много игроков – Александр Бублик, Джессика Пегула, Майя Джойнт, Маккартни Кесслер, Маркета Вондроушова – выиграли турниры на траве в конце июня, но не смогли показать ничего на Уимблдоне. И, возможно, еще показательнее: многие теннисисты, провалившиеся на подготовительных турнирах, наоборот, заиграли на полную мощность в клубе All England. Бен Шелтон, например, проиграл два предыдущих матча на траве, прежде чем дойти до четвертьфинала Уимблдона.

На этом мейджоре был установлен своеобразный анти-рекорд. За первые четыре дня Уимблдона 2025 (перед третьим раундом) вылетели 19 сеяных теннисистов и 17 сеяных теннисисток (в сумме – 36). В 1/32 финала вышли 28 игроков на оба разряда с номером посева. Это наименьшее количество сеяных игроков с 2001 года на турнирах Grand Slam в третьем круге. Именно 24 года назад на мейджорах ввели систему формат из посева на 32 человека в каждом из одиночных разрядов.

Украина (одиночный разряд)

Нет сомнений в том, что накануне Уимблдона 2025 украинские любители тенниса возлагали самые большие надежды на Элину Свитолину. И не только потому, что она первая ракетка Украины, а потому что Элина уже дважды играла в полуфиналах британского мейджора, причем второй раз – менее чем через год после рождения дочери Скай. А в 17-летнем возрасте украинка сыграла в финале юниорского Уимблдона 2012.

Свитолина стартовала более чем уверенно, переиграв в первом круге Анну Бондар из Венгрии – 6:3, 6:1, а во втором раунде «нейтралку» Александру Саснович – 6:2, 6:4. Элина играла спокойно, не включая максимальные обороты и контролируя ход поединков, отдав соперницам за два матча лишь 10 геймов.

В 1/16 финала Элине предстояла встреча с опытной бельгийкой Элизе Мертенс, у которой в активе уже была победа на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, а единственное поражение в сезоне на траве было нанесено украинкой. Свитолина считалась фаворитом в противостоянии, но Мертенс провела блестящий матч – 6:1, 7:6 (7:4) и не пропустила украинку во вторую неделю мейджора.

Марта Костюк на старте мейджора встретилась с Вероникой Эрьявец из Словении. По прогнозам 23-летняя украинка должна без проблем проходить словенку, для которой это был лишь пятый официальный поединок на травяном покрытии в карьере, но Марта неожиданно потерпела поражение в трех сетах, так и не выиграв ни единого матча в этом сезоне на травяном покрытии.

Даяна Ястремская в 1/64 финала вышла на корт против второй сеяной Коко Гауфф. Безусловно Коко считалась абсолютной фавориткой матча, но на траве Даяна ей позволила ровно столько, чтобы хватило оставить чемпионку Ролан Гаррос за бортом Уимблдона. Далее Даяна в непростом поединке одолела нейтралку Анастасию Захарову и в удивительном противостоянии с испанкой Джессикой Бузас Манейро проиграла матч в трех совершенно разных по содержанию сетах. Можно лишь констатировать факт, что Ястремской не хватает стабильности на протяжении длительного турнира.

Юлия Стародубцева в стартовом раунде не без проблем справилась в трех сетах Франческой Джонс из Великобритании. Но уже во втором круге не сумела навязать борьбу более мощной и опытной нейтралке Людмиле Самсоновой.

Украинская теннисистка Александра Олейникова в первом круге квалификации Уимблдона в трех сетах уступила Диан Парри из Франции. Для Александры, помимо дебюта на мейджорах, это был первый в профессиональной карьере официальный матч на травяном покрытии, поэтому все победы еще впереди.

Украинка Дарья Снигур успешно преодолела первый раунд квалификации Уимблдонского турнира 2025, но во втором круге отбора украинская теннисистка в трех сетах проиграла Яне Фетт из Хорватии и не сумела пробиться в основную сетку лондонского мейджора.

Украина (парный разряд)

Людмила Киченок вместе с Эллен Перес (Австралия) получили седьмой номер посева и в первом раунде переиграли в двух сетах китайский дуэт Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Далее Людмила с Эллен уверенно прошли тандем Магда Линетт / Бернарда Пера, но уступили десятой сеяной паре Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Надежда Киченок и Юлия Стародубцева в 1/32 финала вышли на корт против Екатерины Александровы и Чжан Шуай. Нейтралка и китаянка, получившие 15-й номер посева, переиграли украинок, для которых это был первый опыт игры в совместном дуэте.

Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе (Румыния) в первом круге справились с Анастасией Севастовой (Латвия) и Яниной Викмайер (Бельгия). Для Марты и Елены-Габриэлы это было уже третье совместное выступление на Уимблдонском турнире, но этого опыта оказалось недостаточно, чтобы обыграть будущих финалисток парного Уимблдона 2025 – Алену Остапенко и Се Шувэй.

Даяна Ястремская и ее напарница Бибиана Схофс из Нидерландов на старте мейджора сыграли против шестнадцатых сеяных Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин, которые выступают за США. Ястремская и Схофс впервые вышли на корт в паре и проиграли уже сыгранным фавориткам в этом противостоянии.

Украина (юниоры)

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев завершил выступления на юниорском Уимблдонском турнире 2025, дойдя до стадии 1/8 финала. В матче третьего раунда Никита потерпел поражение от своего сверстника из Словении Жиги Шешко в двух сетах. На Уимблдоне-2025 Никита успел переиграть Амира Омарханова и Гэвина Гуди. Он также выступил и в парном разряде, где вылетел в первом же раунде.

17-летняя украинская теннисистка Анастасия Сорская завершила выступление на юниорском Уимблдоне 2025 уже на старте квалификации. В полуфинале квалификационного раунда украинка уступила пятой сеяной Виктории Похле из Германии.

Украинская теннисистка София Белинская стала финалисткой Уимблдона-2025 среди игроков U-14. В решающем поединке украинка потерпела поражение от представительницы Японии Сакино Миядзавы в трех сетах, проиграв решающий супертай-брейк.

Впервые за четыре розыгрыша Уимблдонского турнира среди игроков до 14 лет выступили украинские теннисистки. Помимо Белинской, в Лондоне также сыграла Виолетта Скрип. София выиграла группу С двумя победами и одним поражением. В полуфинале она одолела Йери Хонг. Виолетта не сумела выйти в плей-офф из квартета А, а затем в первом утешительном раунде уступила британке Грейс Уотсон.