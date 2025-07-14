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Буковина
12.07.2025 12:00 – FT 4 : 0
Металлист
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Украина. Первая лига
14 июля 2025, 11:12 |
180
0

Буковина Черновцы – Металлист Харьков – 4:0. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел в Ужгороде

14 июля 2025, 11:12 |
180
0
Буковина Черновцы – Металлист Харьков – 4:0. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Команда Сергея Шищенко сыграла контрольный матч с «Металлистом». «Буковина» одержала победу со счетом 4:0.

Команды сыграли четыре тайма по 30 минут каждый. «Буковина» открыла счет на последней минуте первой половины матча. Автором гола стал Виталий Кольцов.

На достигнутом подопечные Сергея Шищенко не остановились. В ворота «Металлиста» влетели еще три мяча.

«Буковина» одержала уже третью крупную победу на сборах подряд. Ранее команда обыграла «Скалу 1911» (4:0) и ФК «Ужгород» (5:0).

Товарищеский матч. 12 июля. Ужгород

«Буковина» Черновцы – «Металлист» Харьков – 4:0

Голи: Кольцов (60), Андрейчук (99), Груша (107), Бойчук (109).

«Буковина» (1 и 2 таймы): Пеньков (Погорелый, 31), Шинкаренко, Карась, Безуглый (к), Морговский, Кольцов, Тищенко, Плакса (Глущук, 50), Подлепенец, Дахновский, Гончарук.

«Буковина» (3 и 4 таймы): Федотов, Стасюк, Бусько, Прокопчук, Сакив, Глущук (Витенчук, 79), Груша, Бойчук (к), Кожушко, Килевий, Андрейчук.

«Металлист» (стартовый состав): Рыбак, Шахмаев, Шерстюк, Порох, Дигтярь, Тепляков, Пидручник, Горенко, Ореховский, Исаенко, Горяинов.

Запасные: Плетнев, Шматко, Поляков, Шевченко, Мызюк, Санин, Паляничка, Левоненко, Гебел, Шаповалов, Грищенко, Колотай, Цвиренко, Кайдалов.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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