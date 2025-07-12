Буковина играет товарищеский матч с Металлистом. Стартовые составы
Поединок начнется пройдет в Ужгороде и начнется в 12:00
«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Команда Сергея Шищенко сыграет контрольный матч с «Металлистом». Команды сыграют четыре тайма по 30 минут.
Спарринг с «Металлистом» станет для «Буковины» третьим контрольным матчем на учебно-тренировочных сборах. Ранее команда Сергея Шищенко провела два поединка с клубами Второй лиги и одержала две уверенные победы. «Буковина обыграла «Скалу 1911» (4:0) и ФК «Ужгород» 5:0.
«Металлист» также сыграл два спарринга и оба с ФК «Ужгород». Сперва харьковский клуб одержал победу 3:2, а затем потерпел поражение 1:2.
Матч «Буковина» – «Металлист» начнется в 12:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Буковины».
Ранее сообщалось, что «Буковина» подписала лидера клуба УПЛ.
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