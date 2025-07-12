Буковина одержала убедительную победу в контрольном матче с Металлистом

«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Команда Сергея Шищенко сыграла контрольный матч с «Металлистом» и одержала победу со счетом 4:0.

Команды сыграли четыре тайма по 30 минут каждый. «Буковина» открыла счет на последней минуте первой половины матча. Автором гола стал Виталий Кольцов.

На достигнутом подопечные Сергея Шищенко не остановились. В ворота «Металлиста» влетели еще четыре мяча.

«Буковина» одержала уже третью крупную победу на сборах подряд. Ранее команда обыграла «Скалу 1911» (4:0) и ФК «Ужгород» (5:0).

Товарищеский матч. 12 июля. Ужгород

«Буковина» Черновцы – «Металлист» Харьков – 4:0

Голи: Кольцов (60), Андрейчук (99), Груша (107), Бойчук (109).

«Буковина» (1 и 2 таймы): Пеньков (Погорелый, 31), Шинкаренко, Карась, Безуглый (к), Морговский, Кольцов, Тищенко, Плакса (Глущук, 50), Подлепенец, Дахновский, Гончарук.

«Буковина» (3 и 4 таймы): Федотов, Стасюк, Бусько, Прокопчук, Сакив, Глущук (Витенчук, 79), Груша, Бойчук (к), Кожушко, Килевий, Андрейчук.

«Металлист» (стартовый состав): Рыбак, Шахмаев, Шерстюк, Порох, Дигтярь, Тепляков, Пидручник, Горенко, Ореховский, Исаенко, Горяинов.

Запасные: Плетнев, Шматко, Поляков, Шевченко, Мызюк, Санин, Паляничка, Левоненко, Гебел, Шаповалов, Грищенко, Колотай, Цвиренко, Кайдалов.

Видеозапись матчи