Буковина одержала убедительную победу в контрольном матче с Металлистом
Поединок прошел в Ужгороде
«Буковина» летние учебно-тренировочные сборы проводит на Закарпатье. Команда Сергея Шищенко сыграла контрольный матч с «Металлистом» и одержала победу со счетом 4:0.
Команды сыграли четыре тайма по 30 минут каждый. «Буковина» открыла счет на последней минуте первой половины матча. Автором гола стал Виталий Кольцов.
На достигнутом подопечные Сергея Шищенко не остановились. В ворота «Металлиста» влетели еще четыре мяча.
«Буковина» одержала уже третью крупную победу на сборах подряд. Ранее команда обыграла «Скалу 1911» (4:0) и ФК «Ужгород» (5:0).
Товарищеский матч. 12 июля. Ужгород
«Буковина» Черновцы – «Металлист» Харьков – 4:0
Голи: Кольцов (60), Андрейчук (99), Груша (107), Бойчук (109).
«Буковина» (1 и 2 таймы): Пеньков (Погорелый, 31), Шинкаренко, Карась, Безуглый (к), Морговский, Кольцов, Тищенко, Плакса (Глущук, 50), Подлепенец, Дахновский, Гончарук.
«Буковина» (3 и 4 таймы): Федотов, Стасюк, Бусько, Прокопчук, Сакив, Глущук (Витенчук, 79), Груша, Бойчук (к), Кожушко, Килевий, Андрейчук.
«Металлист» (стартовый состав): Рыбак, Шахмаев, Шерстюк, Порох, Дигтярь, Тепляков, Пидручник, Горенко, Ореховский, Исаенко, Горяинов.
Запасные: Плетнев, Шматко, Поляков, Шевченко, Мызюк, Санин, Паляничка, Левоненко, Гебел, Шаповалов, Грищенко, Колотай, Цвиренко, Кайдалов.
Видеозапись матчи
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