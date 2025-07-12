Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

12 июля в 12:00 встречаются Буковина Черновцы и Металлист Харьков.

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Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье. Обе команды выступают в Первой лиге.

Игра проходит на стадионе Авангард в Ужгороде. Запланировано сыграть 4 тайма по 30 минут.

Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы