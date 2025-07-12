Украина. Первая лига12 июля 2025, 12:23 | Обновлено 12 июля 2025, 12:28
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Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
12 июля 2025, 12:23 | Обновлено 12 июля 2025, 12:28
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
12 июля в 12:00 встречаются Буковина Черновцы и Металлист Харьков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье. Обе команды выступают в Первой лиге.
Игра проходит на стадионе Авангард в Ужгороде. Запланировано сыграть 4 тайма по 30 минут.
Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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