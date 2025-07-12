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Товарищеские матчи
Буковина
12.07.2025 12:00 - : -
Металлист
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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 12:23 | Обновлено 12 июля 2025, 12:28
182
0

Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

12 июля 2025, 12:23 | Обновлено 12 июля 2025, 12:28
182
0
Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

12 июля в 12:00 встречаются Буковина Черновцы и Металлист Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье. Обе команды выступают в Первой лиге.

Игра проходит на стадионе Авангард в Ужгороде. Запланировано сыграть 4 тайма по 30 минут.

Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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