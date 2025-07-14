Сергей Шищенко: «Я очень доволен закарпатским этапом сборов»

«Буковина» продолжает подготовку к старту нового сезона. Матчем с «Металлистом», в котором «Буковина» одержала победу со счетом 4:0, завершился второй этап сборов. Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко дал оценку игре своих подопечных.

– Что можете сказать об игре с «Металлистом»? Удалось ли реализовать задуманное?

– Игра проходила в формате четырех таймов по 30 минут. Планировалось, что каждый из ребят сыграет по 60 минут, чтобы получить нужную нагрузку. Затем еще была беговая работа – ребята «добегали» свое после таймов. Очень хорошая и интересная игра в нашем исполнении. Мы проанализировали предыдущие матчи со «Скалой 1911» и «Ужгородом» и провели работу над ошибками как в защите, так и в атаке. Сегодня была динамичная, интенсивная игра, мы больше контролировали мяч, создавали хорошие моменты, дисциплинированно сыграли в обороне и, как всегда, действовали активно и агрессивно в атаке.

– Как в целом можете подытожить закарпатский этап подготовки к новому сезону?

– Возможно, это прозвучит банально, но все, что мы запланировали – мы все выполнили. Объем тренировочного процесса был реализован полностью, к тому же сыграли те контрольные матчи, которые запланировали. Я очень доволен закарпатским этапом сборов, очень доволен теми спаррингами, которые мы провели. Эти контрольные поединки были чрезвычайно информативными и важными для анализа. Теперь возвращаемся домой – и начинаем следующий этап подготовки уже в Черновцах.