Энцо Фернандес уже имеет в своем активе 6 международных трофеев
Какие турниры выиграл аргентинский игрок «Челси»?
В финальном поединке клубного чемпионата мира лондонский «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Жоау Педру и Коул Палмер (дубль).
Одним из главных героев «пенсионеров» на турнире стал аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, который сейчас является действующим чемпионом мира и обладателем клубного чемпионского титула.
В активе Энцо Фернандеса уже 6 международных трофеев:
- Южноамериканский кубок 2020
- Суперкубок Южной Америки 2021
- Чемпионат мира 2022
- Копа Америка 2024
- Лига конференций 2025
- Клубный чемпионат мира 2025
🇦🇷📊 Enzo Fernández GANÓ TODAS las finales internacionales que disputó en su carrera:— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) July 13, 2025
🏆 Copa Sudamericana, 2020.
🏆 Recopa Sudamericana, 2021.
🏆 Mundial, 2022.
🏆 Copa América, 2024.
🏆 Conference League, 2025.
🏆 #MundialdeClubes, 2025. pic.twitter.com/62t6Yeg1By
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