Энцо Фернандес уже имеет в своем активе 6 международных трофеев

В финальном поединке клубного чемпионата мира лондонский «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Жоау Педру и Коул Палмер (дубль).

Одним из главных героев «пенсионеров» на турнире стал аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, который сейчас является действующим чемпионом мира и обладателем клубного чемпионского титула.

В активе Энцо Фернандеса уже 6 международных трофеев:

Южноамериканский кубок 2020

Суперкубок Южной Америки 2021

Чемпионат мира 2022

Копа Америка 2024

Лига конференций 2025

Клубный чемпионат мира 2025