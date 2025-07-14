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  4. Энцо Фернандес уже имеет в своем активе 6 международных трофеев
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 10:59 | Обновлено 14 июля 2025, 11:01
166
0

Энцо Фернандес уже имеет в своем активе 6 международных трофеев

Какие турниры выиграл аргентинский игрок «Челси»?

14 июля 2025, 10:59 | Обновлено 14 июля 2025, 11:01
166
0
Энцо Фернандес уже имеет в своем активе 6 международных трофеев
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

В финальном поединке клубного чемпионата мира лондонский «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Жоау Педру и Коул Палмер (дубль).

Одним из главных героев «пенсионеров» на турнире стал аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, который сейчас является действующим чемпионом мира и обладателем клубного чемпионского титула.

В активе Энцо Фернандеса уже 6 международных трофеев:

  • Южноамериканский кубок 2020
  • Суперкубок Южной Америки 2021
  • Чемпионат мира 2022
  • Копа Америка 2024
  • Лига конференций 2025
  • Клубный чемпионат мира 2025
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Теннис
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