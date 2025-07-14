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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 10:41 | Обновлено 14 июля 2025, 10:43
611
0

Форвард Челси: «Он – игрок топ-класса, лучший в мире»

Лиам Делап отсыпал комплиментов Коулу Палмеру

14 июля 2025, 10:41 | Обновлено 14 июля 2025, 10:43
611
0
Форвард Челси: «Он – игрок топ-класса, лучший в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Форвард лондонского «Челси» Лиам Делап подвел итоги финала клубного чемпионата мира. В главном матче турнира «Челси» спокойно переиграло ПСЖ – 3:0.

Также Лиам расхвалил капитана команды Коула Палмера за зрелищную игру в поединке.

«Это было невероятно. Палмер – это игрок мирового класса, и сегодня он это продемонстрировал. По моему мнению, он – лучший в мире. Если сейчас он еще не лучший, то станет таковым в течение двух-трех лет.

Он – топовый игрок. Он показывает это в каждом матче. То, что он делает – это магия. Когда у него появляются моменты, он их реализует. Сегодня он забил два мяча, был близок к хет-трику. Впечатляюще.

Очевидно, перед матчем было много разговоров, но мы имели уверенность и веру. Мы знали, что если выполним установку на игру, то победим. И мы это доказали.

Каждый игрок на поле имел свою роль. Мы должны были быть голодными к борьбе, бороться за каждый мяч и каждое единоборство, быть максимально эффективными, когда это нужно. Мы это сделали. Думаю, это действительно особенная команда, и мы можем достичь больших свершений», – прокомментировал Делап.

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Лиам Делап Коул Палмер
Андрей Витренко Источник: ФИФА
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