«На нас не ставили». Вратарь Челси отметил недооценку со стороны ПСЖ

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес прокомментировал финальный матч клубного чемпионата мира, в котором лондонцы без проблем разобрались с ПСЖ – 3:0.

По итогам турнира Роберт был признан лучшим игроком нынешнего КЧМ.

«На нас вообще не ставили в этом матче. Казалось, что да, правда же? Из всего, что мы читали и видели в интервью, действительно выглядело, что так. ПСЖ провел очень хороший сезон, но еще не встречались с нами.

У ПСЖ много мастерства, они играют с большой интенсивностью, энергией, но, как по мне, у нас значительно больше качества. Я сказал своим партнерам по команде, что мы энергичнее их, интенсивнее их, и что мы выиграем этот матч. И именно это мы и сделали. Мы бросились на них с первой минуты, а когда появлялись моменты – то забивали голы.

Какой финал! Мы приложили много усилий в этом турнире, поэтому заслуживали победу. Я очень счастлив, в восторге от того, что мы провели великолепный матч и смогли забить», – сказал Санчес.