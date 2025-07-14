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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 09:44 | Обновлено 14 июля 2025, 09:49
553
1

«На нас не ставили». Вратарь Челси отметил недооценку со стороны ПСЖ

Роберт Санчес доволен тем, что его клуб доказал обратное

14 июля 2025, 09:44 | Обновлено 14 июля 2025, 09:49
553
1
«На нас не ставили». Вратарь Челси отметил недооценку со стороны ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Санчес

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес прокомментировал финальный матч клубного чемпионата мира, в котором лондонцы без проблем разобрались с ПСЖ – 3:0.

По итогам турнира Роберт был признан лучшим игроком нынешнего КЧМ.

«На нас вообще не ставили в этом матче. Казалось, что да, правда же? Из всего, что мы читали и видели в интервью, действительно выглядело, что так. ПСЖ провел очень хороший сезон, но еще не встречались с нами.

У ПСЖ много мастерства, они играют с большой интенсивностью, энергией, но, как по мне, у нас значительно больше качества. Я сказал своим партнерам по команде, что мы энергичнее их, интенсивнее их, и что мы выиграем этот матч. И именно это мы и сделали. Мы бросились на них с первой минуты, а когда появлялись моменты – то забивали голы.

Какой финал! Мы приложили много усилий в этом турнире, поэтому заслуживали победу. Я очень счастлив, в восторге от того, что мы провели великолепный матч и смогли забить», – сказал Санчес.

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клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Роберт Санчес
Андрей Витренко Источник: ФИФА
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Saar
Сто пудов. ПСЖ - "Лестер" . Хто слідкує за футболом, той зрозуміє 
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