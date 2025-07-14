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  4. Лидер Челси: «Я был смущен, когда мы поднимали трофей вместе с ним»
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 09:36 |
512
0

Лидер Челси: «Я был смущен, когда мы поднимали трофей вместе с ним»

Коул Палмер був радий бачити Дональда Трампа

14 июля 2025, 09:36 |
512
0
Лидер Челси: «Я был смущен, когда мы поднимали трофей вместе с ним»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер поделился эмоциями от церемонии награждения на клубном чемпионате мира, заявив, что не ожидал, что их будет награждать Дональд Трамп.

«Я знал, что он будет там, но не знал, что он будет на трибуне, когда мы будем поднимать трофей. Я был немного смущен», – лаконично сказал Коул.

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» неожиданно разгромил французский ПСЖ (3:0). После матча представители французского гранда устроили массовую драку.

Ранее стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира

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Коул Палмер клубный чемпионат мира по футболу Дональд Трамп ПСЖ Челси Челси - ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: Бен Джейкобс
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