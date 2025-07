Лидер Челси: «Я был смущен, когда мы поднимали трофей вместе с ним»

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер поделился эмоциями от церемонии награждения на клубном чемпионате мира, заявив, что не ожидал, что их будет награждать Дональд Трамп.

«Я знал, что он будет там, но не знал, что он будет на трибуне, когда мы будем поднимать трофей. Я был немного смущен», – лаконично сказал Коул.

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» неожиданно разгромил французский ПСЖ (3:0). После матча представители французского гранда устроили массовую драку.

🗣️ Cole Palmer on President Trump being in front of him for the trophy lift. “I knew he was going to be there, but I didn’t know he would be on the stand when we lifted the trophy. I was a bit confused!” pic.twitter.com/8vMRsV12oV