«Для семьи спокойнее». Романчук объяснил, почему выбрал чемпионат Румынии

25-летний украинский полузащитник Александр Романчук рассказал, почему выбрал «Университатю» из чемпионата Румынии для продолжения футбольной карьеры.

Романчук покинул «Кривбасс» после одного года сотрудничества и заключил контракт с иностранным клубом на два сезона.

«По сути, у меня не было вариантов. Поскольку из Украины предложений не поступало, то решил попробовать свои силы за рубежом. Во-первых, это европейский чемпионат, наша команда будет участвовать в еврокубках, поэтому хочется проявить себя как можно лучше.

И для безопасности, здесь для семьи спокойнее. Переход в «Университатю» был выгоден, как для меня, так и для «Кривбасса», – сказал Александр.