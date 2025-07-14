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  4. «Для семьи спокойнее». Романчук объяснил, почему выбрал чемпионат Румынии
Румыния
14 июля 2025, 10:57 | Обновлено 14 июля 2025, 11:00
135
0

«Для семьи спокойнее». Романчук объяснил, почему выбрал чемпионат Румынии

Александр не имел других вариантов продолжения карьеры

14 июля 2025, 10:57 | Обновлено 14 июля 2025, 11:00
135
0
«Для семьи спокойнее». Романчук объяснил, почему выбрал чемпионат Румынии
ФК Кривбасс. Александр Романчук

25-летний украинский полузащитник Александр Романчук рассказал, почему выбрал «Университатю» из чемпионата Румынии для продолжения футбольной карьеры.

Романчук покинул «Кривбасс» после одного года сотрудничества и заключил контракт с иностранным клубом на два сезона.

«По сути, у меня не было вариантов. Поскольку из Украины предложений не поступало, то решил попробовать свои силы за рубежом. Во-первых, это европейский чемпионат, наша команда будет участвовать в еврокубках, поэтому хочется проявить себя как можно лучше.

И для безопасности, здесь для семьи спокойнее. Переход в «Университатю» был выгоден, как для меня, так и для «Кривбасса», – сказал Александр.

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Университатя Крайова Кривбасс Кривой Рог чемпионат Румынии по футболу Александр Романчук (1999)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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