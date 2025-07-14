«Для семьи спокойнее». Романчук объяснил, почему выбрал чемпионат Румынии
Александр не имел других вариантов продолжения карьеры
25-летний украинский полузащитник Александр Романчук рассказал, почему выбрал «Университатю» из чемпионата Румынии для продолжения футбольной карьеры.
Романчук покинул «Кривбасс» после одного года сотрудничества и заключил контракт с иностранным клубом на два сезона.
«По сути, у меня не было вариантов. Поскольку из Украины предложений не поступало, то решил попробовать свои силы за рубежом. Во-первых, это европейский чемпионат, наша команда будет участвовать в еврокубках, поэтому хочется проявить себя как можно лучше.
И для безопасности, здесь для семьи спокойнее. Переход в «Университатю» был выгоден, как для меня, так и для «Кривбасса», – сказал Александр.
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