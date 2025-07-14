Звезда Челси пояснил, почему футболисты ПСЖ устроили драку после финала КЧМ

Форвард Челси Жоао Педро объяснил, почему футболисты ПСЖ устроили потасовку после финального матча клубного чемпионата мира, где «синие» неожиданно разгромили французский гранд (3:0).

«Я пошел защищать Андрея Сантоса – видел, что игроки ПСЖ его окружили. Как настоящий бразилец, я пошел на защиту товарища. Сразу же собралось много людей, и в этой толчее меня тоже толкнули. Это часть игры.

Думаю, они просто не умеют проигрывать, но это часть футбола. А теперь пора праздновать», – сказал Педро.

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