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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 10:59 | Обновлено 14 июля 2025, 11:00
1328
0

Звезда Челси пояснил, почему футболисты ПСЖ устроили драку после финала КЧМ

Жоао Педро заявил, что футболисты ПСЖ не умеют проигрывать

14 июля 2025, 10:59 | Обновлено 14 июля 2025, 11:00
1328
0
Звезда Челси пояснил, почему футболисты ПСЖ устроили драку после финала КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Форвард Челси Жоао Педро объяснил, почему футболисты ПСЖ устроили потасовку после финального матча клубного чемпионата мира, где «синие» неожиданно разгромили французский гранд (3:0).

«Я пошел защищать Андрея Сантоса – видел, что игроки ПСЖ его окружили. Как настоящий бразилец, я пошел на защиту товарища. Сразу же собралось много людей, и в этой толчее меня тоже толкнули. Это часть игры.

Думаю, они просто не умеют проигрывать, но это часть футбола. А теперь пора праздновать», – сказал Педро.

Ранее стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира

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Олег Вахоцкий Источник: O Globo
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