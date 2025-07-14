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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 10:52 |
731
0

Неожиданный вариант. Киевское Динамо может подписать французского защитника

Чемпионы Украины заинтересованы в услугах Ахмеда Сидибе из словенского «Копера»

14 июля 2025, 10:52 |
731
0
Неожиданный вариант. Киевское Динамо может подписать французского защитника
Instagram. Ахмед Сидибе

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону и старту в Лиге чемпионов – подопечные Александра Шовковского проводят тренировочные сборы, а сам наставник продолжает формировать состав для борьбы в новой кампании.

По информации источника, «бело-синие» заинтересованы в услугах 23-летнего французского защитника Ахмеда Сидибе, который выступает в чемпионате Словении за «Копер».

Киевский клуб намерен подписать игрока до начала второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, чтобы усилить линию защиты. Словенский клуб может отпустить своего футболиста, но чемпионам Украины придется заплатить около 500 тысяч евро.

Контракт Сидибе с «Копером» истекает в июне 2027 года. Он может сыграть в центре защиты, а также на позициях опорного и центрального полузащитников. В прошлом сезоне провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну резцльтативную передачу.

Стоит отметить, что француз играет в Словении с января 2024 года. До этого находился в структуре «Сент-Этьена», где выступал за юношеские и молодежные команды.

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Динамо Киев чемпионат Словении по футболу трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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