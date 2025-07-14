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  4. ФОТО. Живописные пейзажи: Ястремская похвасталась фигурой в тонком бикини
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14 июля 2025, 08:55 |
1471
3

ФОТО. Живописные пейзажи: Ястремская похвасталась фигурой в тонком бикини

Даяна поделилась новой публикацией в своем Instagram

14 июля 2025, 08:55 |
1471
3
ФОТО. Живописные пейзажи: Ястремская похвасталась фигурой в тонком бикини
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новые снимки в своем Instagram.

Украинка провела время в Вердонском ущелье во Франции – одно из самых живописных мест в Европе. Даяна поделилась несколькими фото в тонком черном бикини.

Последним турниром Даяны был Уимблдон-2025. Там она добралась до стадии 1/16 финала, переиграв Коко Гауфф и Анастасию Захарову. Выйти в четвертый раунд не удалось – поражение Джессике Бузас Манейро.

На этой неделе Ястремская выступит на грунтовых соревнованиях WTA 250 в Гамбурге. В первом круге она встретится с Юле Нимайер.

ФОТО. Живописные пейзажи: Ястремская похвасталась фигурой в тонком бикини

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фото Даяна Ястремская lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
непогано
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+1
C.Пеклов
Красуня! Сподіваюся, що відпочинок піде на користь.
Ответить
-1
Burevestnik
це найкращі досягнення в спорті!!!
Ответить
-3
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