Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новые снимки в своем Instagram.

Украинка провела время в Вердонском ущелье во Франции – одно из самых живописных мест в Европе. Даяна поделилась несколькими фото в тонком черном бикини.

Последним турниром Даяны был Уимблдон-2025. Там она добралась до стадии 1/16 финала, переиграв Коко Гауфф и Анастасию Захарову. Выйти в четвертый раунд не удалось – поражение Джессике Бузас Манейро.

На этой неделе Ястремская выступит на грунтовых соревнованиях WTA 250 в Гамбурге. В первом круге она встретится с Юле Нимайер.

ФОТО. Живописные пейзажи: Ястремская похвасталась фигурой в тонком бикини