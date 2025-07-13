Ястремская получила 2-й номер посева в Гамбурге и узнала первую соперницу
В первом раунде грунтового турнира WTA 250 Даяна сыграет против Юле Нимайер
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) сыграет на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В первом раунде основной сетки украинка поборется против Юле Нимайер (Германия, WTA 170).
Это будет вторая встреча соперниц. В 2024 году Даяна уступила Юле в 1/64 финала Открытого чемпионата США.
Ястремская в Гамбурге получила второй номер посева. Если Даяна сумеет пройти Нимайер, то во втором круге сыграет либо с Тарой Вюрт (Хорватия, WTA 205), либо с Диан Парри (Франция, WTA 118).
В квалификации Гамбурге выступила еще одна представительница Украины – Надежда Колб. В первом раунде отбора она уступила Елене Малыгиной.
В парном разряде Гамбурга заявлены три украинки: Надежда Киченок, Надежда и Марина Колб.
Надежда вместе со своей напарницей Макото Ниномией посеяны под первым номером. В 1/8 финала украинско-японский дуэт сыграет с обладательницами wild card из Германии Нома Акуге Нохой и Насташи Шунк. Сестры Колб на старте соревнований поборются против Андреа Гамис (Эквадор) и Евы Веддер (Нидерланды).
Турнир в Гамбурге пройдет с 14 по 20 июля.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА ОДИНОЧНОГО РАЗРЯДА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
София Белинская уступила Сакино Миязаве в решающем поединке травяного мейджора
Президент мадридского «Реала» готов продать Винисиуса Жуниора за 250 миллионов евро