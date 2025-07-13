Ястремская получила 2-й номер посева в Гамбурге и узнала первую соперницу

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) сыграет на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом раунде основной сетки украинка поборется против Юле Нимайер (Германия, WTA 170).

Это будет вторая встреча соперниц. В 2024 году Даяна уступила Юле в 1/64 финала Открытого чемпионата США.

Ястремская в Гамбурге получила второй номер посева. Если Даяна сумеет пройти Нимайер, то во втором круге сыграет либо с Тарой Вюрт (Хорватия, WTA 205), либо с Диан Парри (Франция, WTA 118).

В квалификации Гамбурге выступила еще одна представительница Украины – Надежда Колб. В первом раунде отбора она уступила Елене Малыгиной.

В парном разряде Гамбурга заявлены три украинки: Надежда Киченок, Надежда и Марина Колб.

Надежда вместе со своей напарницей Макото Ниномией посеяны под первым номером. В 1/8 финала украинско-японский дуэт сыграет с обладательницами wild card из Германии Нома Акуге Нохой и Насташи Шунк. Сестры Колб на старте соревнований поборются против Андреа Гамис (Эквадор) и Евы Веддер (Нидерланды).

Турнир в Гамбурге пройдет с 14 по 20 июля.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ОДИНОЧНОГО РАЗРЯДА

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА