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  4. Осталась только Англия. Испанские клубы отказались от трансфера Лунина
Испания
14 июля 2025, 10:33 |
1050
0

Осталась только Англия. Испанские клубы отказались от трансфера Лунина

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах голкипера из Украины

14 июля 2025, 10:33 |
1050
0
Осталась только Англия. Испанские клубы отказались от трансфера Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин с высокой вероятностью останется играть в составе королевского клуба. Однако, к 26-летнему вратарю сохраняют интерес команды из Английской Премьер-лиги.

По информации источника, в услугах футболиста были заинтересованы несколько команд Ла Лиги, но все они были вынуждены отказаться от требований «сливочных».

Проблема в том, что представители испанского чемпионата предлагали «Реалу» отдать Лунина в аренду, а зарплату голкипера делить пополам. Такой вариант не устроил мадридский клуб, который готов отпустить украинца только на условиях полноценного трансфера.

К футболисту сохраняется интерес со стороны чемпионата Англии – «Манчестер Юнайтед» недоволен игрой своего первого номера Андре Онаны, а «Манчестер Сити» рискует потерять бразильца Эдерсона, который может уйти в Саудовскую Аравию.

Клубы из Премьер-лиги контактировали с «Реалом» о потенциальном переходе Лунина, но официальных предложений не делали. Сам вратарь склоняется к тому, чтобы остаться в Мадриде и бороться за место в стартовом составе.

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Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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