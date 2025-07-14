Торино предложил 10 млн евро за форварда Шахтера, есть и другие претенденты
Эгиналду может продолжить карьеру в итальянской Серии А
Сразу три клуба итальянской Серии А интересуются услугами 20-летнего форварда «Шахтера» Эгиналду, сообщает Torinogranata.it со ссылкой на Gols do Brasileirão.
Речь идет о «Торино», «Болонье» и «Аталанте». При этом, туринский клуб не просто следит за бразильцем, а уже сделал по нему трансферное предложение – 10 миллионов евро.
Отметим, что контракт Эгиналду с «горняками» действует еще три года – до лета 2028-го.
В «Шахтер» Эгиналду перешел за 3,5 миллиона евро из «Васко да Гама» в июле 2023-го.
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