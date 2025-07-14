Торино предложил 10 млн евро за форварда Шахтера, есть и другие претенденты

Сразу три клуба итальянской Серии А интересуются услугами 20-летнего форварда «Шахтера» Эгиналду, сообщает Torinogranata.it со ссылкой на Gols do Brasileirão.

Речь идет о «Торино», «Болонье» и «Аталанте». При этом, туринский клуб не просто следит за бразильцем, а уже сделал по нему трансферное предложение – 10 миллионов евро.

Отметим, что контракт Эгиналду с «горняками» действует еще три года – до лета 2028-го.

В «Шахтер» Эгиналду перешел за 3,5 миллиона евро из «Васко да Гама» в июле 2023-го.