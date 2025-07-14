Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Торино предложил 10 млн евро за форварда Шахтера, есть и другие претенденты
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 09:06 |
1188
0

Торино предложил 10 млн евро за форварда Шахтера, есть и другие претенденты

Эгиналду может продолжить карьеру в итальянской Серии А

14 июля 2025, 09:06 |
1188
0
Торино предложил 10 млн евро за форварда Шахтера, есть и другие претенденты
shakhtar.com. Эгиналду

Сразу три клуба итальянской Серии А интересуются услугами 20-летнего форварда «Шахтера» Эгиналду, сообщает Torinogranata.it со ссылкой на Gols do Brasileirão.

Речь идет о «Торино», «Болонье» и «Аталанте». При этом, туринский клуб не просто следит за бразильцем, а уже сделал по нему трансферное предложение – 10 миллионов евро.

Отметим, что контракт Эгиналду с «горняками» действует еще три года – до лета 2028-го.

В «Шахтер» Эгиналду перешел за 3,5 миллиона евро из «Васко да Гама» в июле 2023-го.

По теме:
Черноморец усилился опытным игроком из УПЛ
Бывший полузащитник Александрии сожалеет об уходе: «Ничего не поделаешь»
Стало известно, кто обслужит матч Ильвес – Шахтер в Лиге Европы
Эгиналду Шахтер Донецк Торино Болонья Аталанта трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Torinogranata.it
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перепишет историю. Перес хочет оформить рекордный для футбола трансфер
Футбол | 13 июля 2025, 14:41 5
Перепишет историю. Перес хочет оформить рекордный для футбола трансфер
Перепишет историю. Перес хочет оформить рекордный для футбола трансфер

Президент мадридского «Реала» готов продать Винисиуса Жуниора за 250 миллионов евро

Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Футбол | 13 июля 2025, 12:36 1
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо

Юрий Вирт заявил, что хотел бы видеть Гармаша и Рыбалку в «Ниве», но на них не хватит денег

Суркис решил, какой трансфер для Динамо станет ключевым на лето
Футбол | 14.07.2025, 08:23
Суркис решил, какой трансфер для Динамо станет ключевым на лето
Суркис решил, какой трансфер для Динамо станет ключевым на лето
ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
Теннис | 14.07.2025, 08:32
ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 3
Бокс
Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
13.07.2025, 00:18 3
Теннис
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
12.07.2025, 20:55 10
Футбол
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
12.07.2025, 19:10 82
Теннис
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
14.07.2025, 00:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем