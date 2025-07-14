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  4. ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
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14 июля 2025, 08:32 |
1614
4

ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории

Марта готовится к новым стартам на хардовых турнирах

14 июля 2025, 08:32 |
1614
4
ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
Instagram. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 27-е место в обновленном рейтинге WTA после Уимблдона, поделилась новой публикацией в своем Instagram.

Украинка выложила фото с отдыха в Черногории, в частности показав свою фигуру в купальнике.

«Один из тех золотых дней до того, как сезон снова наберет оборотов», – подписала пост Марта.

Последним турниром Костюк был Уимблдон, который она покинула в первом раунде после поражения Веронике Эрьевяц.

ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Ondu
Отдых >> Вылет по быстрому с пары-тройки турниров >> Отдых >> Повторить цикл
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+5
Phantom
Очікуємо тепер від Даяни,  а потім швидкі виліти 🤣
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+1
NM16071
Як готується, такі і результати...
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+1
C.Пеклов
Фігура топ, засмага є, результатів на корті майже немає.
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0
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