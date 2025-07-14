Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 27-е место в обновленном рейтинге WTA после Уимблдона, поделилась новой публикацией в своем Instagram.

Украинка выложила фото с отдыха в Черногории, в частности показав свою фигуру в купальнике.

«Один из тех золотых дней до того, как сезон снова наберет оборотов», – подписала пост Марта.

Последним турниром Костюк был Уимблдон, который она покинула в первом раунде после поражения Веронике Эрьевяц.

ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории