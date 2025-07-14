ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
Марта готовится к новым стартам на хардовых турнирах
Вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая занимает 27-е место в обновленном рейтинге WTA после Уимблдона, поделилась новой публикацией в своем Instagram.
Украинка выложила фото с отдыха в Черногории, в частности показав свою фигуру в купальнике.
«Один из тех золотых дней до того, как сезон снова наберет оборотов», – подписала пост Марта.
Последним турниром Костюк был Уимблдон, который она покинула в первом раунде после поражения Веронике Эрьевяц.
ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент США заявил, что футбол – удивительный спорт
Сине-желтые одержали третью подряд победу на турнире