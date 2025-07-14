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WTA
14 июля 2025, 07:39 | Обновлено 14 июля 2025, 08:33
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Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк потеряли места, Ястремская снова в топ-40

Элина идет на 14-м месте, Марта – на 27-м, Ига Свентек вернулась на третью строчку

14 июля 2025, 07:39 | Обновлено 14 июля 2025, 08:33
940
0
Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк потеряли места, Ястремская снова в топ-40
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

14 июля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели девушки провели на кортах Уимблдонского турнира.

Чемпионка травяного мейджора в Лондоне Ига Свентек вернулась в топ-3. Она сместила Джессику Пегулу на четвертую позицию.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Второй идет американка Коко Гауфф.

Из изменений в топ-10: Мирра Андреева поднялась на пятую строчку, финалистка Уимблдона Аманда Анисимова теперь седьмая лучшая в мире, а Жасмин Паолини (не сумела защитить финал британского слэма) потеряла аж четыре места – она девятая.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Уимблдоне добралась до 1/8 финала. Украинка потеряла одну строчку и теперь идет 14-й.

Марта Костюк, покинувшая мейджор в Лондоне в первом раунде, опустилась с 26-го места на 27-е. Даяна Ястремская на Уимблдонском турнире добралась до третьего раунда и вернулась в топ-40 рейтинга WTA – она 39-я.

Потеряли позиции и Юлия Стародубцева (минус четыре – 72-я), Ангелина Калинина (минус шесть – 123-я), Дарья Снигур (минус 39 – 201-я), Леся Цуренко (минус четыре – 294-я).

Большой прогресс у Александры Олейниковой благодаря трофею на 75-тысячнике в Гааге – плюс 23 места и 170-я строчка (личный рекорд). Анастасия Соболева прибавила одну позицию – 233-я.

Украинки в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины в парном разряде Людмила Киченок опустилась на два места и теперь идет 16-й.

Большое падение у Надежды Киченок – минуст 20 мест (74-я). Марта Костюк опустилась на восемь мест (85-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Ига Свёнтек Джессика Пегула Мирра Андреева Мэдисон Киз Аманда Анисимова Чжэн Циньвень Жасмин Паолини Паула Бадоса Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Александра Олейникова Дарья Снигур Леся Цуренко Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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