Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк потеряли места, Ястремская снова в топ-40
Элина идет на 14-м месте, Марта – на 27-м, Ига Свентек вернулась на третью строчку
14 июля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели девушки провели на кортах Уимблдонского турнира.
Чемпионка травяного мейджора в Лондоне Ига Свентек вернулась в топ-3. Она сместила Джессику Пегулу на четвертую позицию.
Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Второй идет американка Коко Гауфф.
Из изменений в топ-10: Мирра Андреева поднялась на пятую строчку, финалистка Уимблдона Аманда Анисимова теперь седьмая лучшая в мире, а Жасмин Паолини (не сумела защитить финал британского слэма) потеряла аж четыре места – она девятая.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Уимблдоне добралась до 1/8 финала. Украинка потеряла одну строчку и теперь идет 14-й.
Марта Костюк, покинувшая мейджор в Лондоне в первом раунде, опустилась с 26-го места на 27-е. Даяна Ястремская на Уимблдонском турнире добралась до третьего раунда и вернулась в топ-40 рейтинга WTA – она 39-я.
Потеряли позиции и Юлия Стародубцева (минус четыре – 72-я), Ангелина Калинина (минус шесть – 123-я), Дарья Снигур (минус 39 – 201-я), Леся Цуренко (минус четыре – 294-я).
Большой прогресс у Александры Олейниковой благодаря трофею на 75-тысячнике в Гааге – плюс 23 места и 170-я строчка (личный рекорд). Анастасия Соболева прибавила одну позицию – 233-я.
Украинки в рейтинге WTA
Первая ракетка Украины в парном разряде Людмила Киченок опустилась на два места и теперь идет 16-й.
Большое падение у Надежды Киченок – минуст 20 мест (74-я). Марта Костюк опустилась на восемь мест (85-я).
Украинки в парном рейтинге WTA
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