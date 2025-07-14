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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 10:31 |
523
0

ФОТО. Лидер Ворсклы попрощался с клубом после вылета из УПЛ

Павел Исенко попрощался с родным клубом

14 июля 2025, 10:31 |
523
0
ФОТО. Лидер Ворсклы попрощался с клубом после вылета из УПЛ
ФК Ворскла. Павел Исенко

Украинский голкипер Павел Исенко попрощался с полтавской «Ворсклой», покинув расположение клуба после вылета из Украинской Премьер-лиги.

«Родная «Ворскла» и родная Полтава, я пришел сюда еще ребенком, но с каждым годом развивался и становился сильнее как игрок и как человек.

Хочу поблагодарить тебя за все, а также всех, кто здесь работал и помогал расти и становиться лучше: тренерам, которые учили, подсказывали, переживали. Каждый из вас внес свою лепту в мое становление не только как футболиста, но и как личности.

Спасибо персоналу и всем работникам. Большое спасибо, болельщики. Как бы то ни было, вы всегда поддерживали нас — и после побед, и после поражений вместе радовались триумфам, вместе проходили через тяжелые моменты.

Также хочу поблагодарить близких и родных людей, которые всегда были рядом и помогали не только поддержкой, но и всем остальным. Отдельно благодарю наш лучший коллектив — где всегда было комфортно и уютно как дома. Где каждый поддерживал и помогал, где бы это ни было — в жизни или поле.

Это был незабываемый путь, и я очень рад, что прошел его именно с вами. Ворскла – в сердце навсегда. До новых встреч», – написал Исенко.

В сезоне 2024/25 Павел Исенко провел 32 матча на клубном уровне, пропустив 41 гол и отличившись 1 голевой передачей. В 10 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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Павел Исенко Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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