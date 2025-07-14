ФОТО. Лидер Ворсклы попрощался с клубом после вылета из УПЛ
Павел Исенко попрощался с родным клубом
Украинский голкипер Павел Исенко попрощался с полтавской «Ворсклой», покинув расположение клуба после вылета из Украинской Премьер-лиги.
«Родная «Ворскла» и родная Полтава, я пришел сюда еще ребенком, но с каждым годом развивался и становился сильнее как игрок и как человек.
Хочу поблагодарить тебя за все, а также всех, кто здесь работал и помогал расти и становиться лучше: тренерам, которые учили, подсказывали, переживали. Каждый из вас внес свою лепту в мое становление не только как футболиста, но и как личности.
Спасибо персоналу и всем работникам. Большое спасибо, болельщики. Как бы то ни было, вы всегда поддерживали нас — и после побед, и после поражений вместе радовались триумфам, вместе проходили через тяжелые моменты.
Также хочу поблагодарить близких и родных людей, которые всегда были рядом и помогали не только поддержкой, но и всем остальным. Отдельно благодарю наш лучший коллектив — где всегда было комфортно и уютно как дома. Где каждый поддерживал и помогал, где бы это ни было — в жизни или поле.
Это был незабываемый путь, и я очень рад, что прошел его именно с вами. Ворскла – в сердце навсегда. До новых встреч», – написал Исенко.
В сезоне 2024/25 Павел Исенко провел 32 матча на клубном уровне, пропустив 41 гол и отличившись 1 голевой передачей. В 10 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент мадридского «Реала» готов продать Винисиуса Жуниора за 250 миллионов евро
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок