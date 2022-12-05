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  4. Вратарь Хорватии Ливакович – лучший игрок матча против Японии
Чемпионат мира
05 декабря 2022, 22:29 |
410
0

Вратарь Хорватии Ливакович – лучший игрок матча против Японии

Заслуженная награда для голкипера сборной Хорватии

05 декабря 2022, 22:29 |
410
0
Вратарь Хорватии Ливакович – лучший игрок матча против Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

27-летний голкипер «Динамо» Загреб и сборной Хорватии Доминик Ливакович был признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Японии по версии ФИФА.

Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью 1:1. А в серии послематчевых пенальти Ливакович отбил три удара японцев (от Такуми Минамино, Каору Митомы и Майи Йосиды), став главным героем поединка.

В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча Бразилия – Южная Корея.

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Доминик Ливакович сборная Хорватии по футболу Япония - Хорватия ЧМ-2022 по футболу ФИФА
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Источник ФИФА
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