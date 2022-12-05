Вратарь Хорватии Ливакович – лучший игрок матча против Японии
Заслуженная награда для голкипера сборной Хорватии
27-летний голкипер «Динамо» Загреб и сборной Хорватии Доминик Ливакович был признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Японии по версии ФИФА.
Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью 1:1. А в серии послематчевых пенальти Ливакович отбил три удара японцев (от Такуми Минамино, Каору Митомы и Майи Йосиды), став главным героем поединка.
В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча Бразилия – Южная Корея.
🪨 Dominik Livaković was a rock when Croatia needed him most!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2022
🧤 Three shootout saves, national hero status secured, and a @Budweiser Player of the Match trophy.#YoursToTake #Budweiser #POTM pic.twitter.com/X0eZRUuFZs
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